"Азов" провел "кровавый" пикет под офисом "Проминвестбанка" в Днепре

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Представители "Национального корпуса", созданного на основе батальона "Азов", провели акцию протеста у офиса "Проминвестбанка" в Днепре.

"Молодые люди под крики: "Нет российским банкам!" облили двери банка красной краской, которая символизирует кровь погибших украинских бойцов в АТО, обклеили здание банка плакатами, раздавали листовки и устроили перформанс с оружием и балалайкой", — сообщает "Информатор".

informator.dp.ua Акция протеста "Азова" под "Проминвестбанком"

Ранее представители "Азова" пикетировали офисы "дочек" российских банков по всей Украине. Такие акции проходят регулярно.