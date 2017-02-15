наверх
15.02.201712:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.93+ 0.05
  • USD27.23+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Азов" провел "кровавый" пикет под офисом "Проминвестбанка" в Днепре

    Тема:

    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (45)

    (обновлено: )32315
    В среду в Днепре у офиса "Проминвестбанка" представители "Национального корпуса", созданного на основе батальона "Азов", провели акцию протеста, в ходе которой устроили перформанс с оружием и балалайкой.
    Акция протеста Азова под Проминвестбанком
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Представители "Национального корпуса", созданного на основе батальона "Азов", провели акцию протеста у офиса "Проминвестбанка" в Днепре.

    "Молодые люди под крики: "Нет российским банкам!" облили двери банка красной краской, которая символизирует кровь погибших украинских бойцов в АТО, обклеили здание банка плакатами, раздавали листовки и устроили перформанс с оружием и балалайкой", — сообщает "Информатор".

    informator.dp.ua
    Акция протеста "Азова" под "Проминвестбанком"

    Ранее представители "Азова" пикетировали офисы "дочек" российских банков по всей Украине. Такие акции проходят регулярно.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Валентин Землянский
    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Президентство Трампа: миграционный указ и заявление по Крыму
    Юлия Тимошенко
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Основные тезисы отчета Гройсмана. Инфографика
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх