наверх
03.02.201717:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    "Азов" снова блокировал работу "дочек" российских банков в Киеве

    Тема:

    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (41)

    (обновлено: )2411
    Согласно видео, на этот раз акция проводилась у головных офисов "ВТБ" на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской, "Сбербанка" на улице Владимирской и "Проминветсбанка" на переулке Шевченко.
    Акция Азова у дочек российских банков в Киеве
    "Азов" во ВКонтакте

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Активисты в пятницу провели очередную акцию против деятельности "дочек" российских банков в Украине, фасады офисов "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка" в центре Киева облили краской и сорвали с них вывески, свидетельствует видео, опубликованное на странице "ВКонтакте" нацбатальона "Азов".

    Представители "Азова" с понедельника ежедневно проводят акции возле офисов "дочек" российских банков в Киеве, в ходе которых обливают краской здания и блокируют их работу, требуя ухода финансовых учреждений с украинского рынка.

    "Азов" во ВКонтакте
    Акция "Азова" у "дочек" российских банков в Киеве

    Нет - российским банкам!: акция протеста азовцев в Киеве. Видео
    "Национальный корпус"/Youtube
    "Нет - российским банкам!": акция протеста "азовцев" в Киеве
    Согласно видео, на этот раз акция проводилась у головных офисов "ВТБ" на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской, "Сбербанка" на улице Владимирской и "Проминветсбанка" на переулке Шевченко.

    Участники акции облили здания красной краской и сорвали с фасадов зданий вывески. Кроме того, "азовцы" заблокировали вход в офис "ВТБ" при помощи железной цепи и арматуры, а также перекрыли заезд во двор банка, заварив ворота при помощи сварочного аппарата. При этом они выкрикивали требования, чтобы банки прекратили свою деятельность на Украине.

    В пресс-службе Главного управления Нацполиции Украины в Киеве РИА Новости сообщили, что полиция зафиксировала факты нападений на банковские учреждения, "сейчас по ним идет проверка".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Владислав Зимовец
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    Донбасс: блокада и пиар
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Взять и запретить. Культурная война с РФ