"Азов" снова блокировал работу "дочек" российских банков в Киеве

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Активисты в пятницу провели очередную акцию против деятельности "дочек" российских банков в Украине, фасады офисов "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка" в центре Киева облили краской и сорвали с них вывески, свидетельствует видео, опубликованное на странице "ВКонтакте" нацбатальона "Азов".

Представители "Азова" с понедельника ежедневно проводят акции возле офисов "дочек" российских банков в Киеве, в ходе которых обливают краской здания и блокируют их работу, требуя ухода финансовых учреждений с украинского рынка.

"Азов" во ВКонтакте Акция "Азова" у "дочек" российских банков в Киеве

Согласно видео, на этот раз акция проводилась у головных офисов "ВТБ" на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской, "Сбербанка" на улице Владимирской и "Проминветсбанка" на переулке Шевченко.

Участники акции облили здания красной краской и сорвали с фасадов зданий вывески. Кроме того, "азовцы" заблокировали вход в офис "ВТБ" при помощи железной цепи и арматуры, а также перекрыли заезд во двор банка, заварив ворота при помощи сварочного аппарата. При этом они выкрикивали требования, чтобы банки прекратили свою деятельность на Украине.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции Украины в Киеве РИА Новости сообщили, что полиция зафиксировала факты нападений на банковские учреждения, "сейчас по ним идет проверка".