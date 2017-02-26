КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В центре Одессы облили красной краской входные двери отделения "Проминвестбанка" на улице Пушкинской, а также написали на его стенах: "Смерть российским банкам", "Гонтарева гори в аду", "Оккупанты", "Закрыть!", сообщает информагентство "Одесса-Медиа".

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По данным издания акцию проводили представители Национального корпуса. По словам лидера одесской организации корпуса Александра Новосельского, подобные акции Национальный корпус проводит по всей стране, но в Одессе такая — первая.

Кроме того, участники акции обклеили здание банка листовками с изображением Кремля и надписью: это "банк страны-агрессора, он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги". Они также жгли дымовые шашки.

Во время акции присутствовали полицейские, но никого не задерживали.

Одесса медиа Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"

Представители "Азова" третью неделю проводят акции возле офисов "дочек" российских банков в разных городах. Они блокируют работу финансовых учреждений и добиваются их ухода с украинского рынка.