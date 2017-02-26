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    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"

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    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (47)

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    Участники акции обклеили здание банка листовками с изображением Кремля и надписью: это "банк страны-агрессора, он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги". Они также жгли дымовые шашки.
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Одесса медиа

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В центре Одессы облили красной краской входные двери отделения "Проминвестбанка" на улице Пушкинской, а также написали на его стенах: "Смерть российским банкам", "Гонтарева гори в аду", "Оккупанты", "Закрыть!", сообщает информагентство "Одесса-Медиа".

    Протест Нацкорпуса, созданного на базе Азова, возле отделения Сбербанка России в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Азов" провел "кровавый" пикет отделения "Сбербанка России" в Киеве

    Смотрите также: "Азов" против "Сбербанка" в Харькове

    По данным издания акцию проводили представители Национального корпуса. По словам лидера одесской организации корпуса Александра Новосельского, подобные акции Национальный корпус проводит по всей стране, но в Одессе такая — первая.

    Кроме того, участники акции обклеили здание банка листовками с изображением Кремля и надписью: это "банк страны-агрессора, он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги". Они также жгли дымовые шашки.  

    Во время акции присутствовали полицейские, но никого не задерживали.

    Одесса медиа
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"

    Представители "Азова" третью неделю проводят акции возле офисов "дочек" российских банков в разных городах. Они блокируют работу финансовых учреждений и добиваются их ухода с украинского рынка.

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