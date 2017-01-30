"Азов" заблокировал отделения российских банков в Киеве

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Представители национального корпуса "Азов" провели в понедельник в Киеве ряд акций, протестуя против российских банков в Украине, сообщается на официальной странице "Азова" во "ВКонтакте".

Судя по выложенным фотографиям, акции протеста прости возле "Сбербанка России", "БМ-Банка" и "Альфа-банка".

Согласно сообщению, за время председательства Валерии Гонтаревой в НБУ количество российских банков на территории Украины выросло до 40%.

"Активисты призывают президента арестовать Гонтареву за государственную измену. Именно при ее председательстве в НБУ доля российских банков в Украине возросла с 12% до 40%", — сказано в сообщении.

vk.com/batalion.azov Протест "Азова" возле "Сбербанка России" в Киеве

Члены национального корпуса также призвали присоединиться к акции всех граждан Украины.

"Мы требуем ареста виновных и закрытия всех российских банков на украинской территории. И призываем наших граждан — немедленно забрать средства из банков страны-агрессора", — говорится на странице НК "Азов".