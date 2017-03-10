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    Общество

    "Азов" митингует у НБУ, требуя закрыть "дочки" банков РФ

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    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (55)

    (обновлено: )16402
    Сообщается, что около сотни активистов "Национального корпуса" в очередной раз собрались под НБУ, чтобы напомнить свои требования регулятору, в частности, закрыть в стране все "дочки" российских банков.
    Митинг около Нацбанка
    vk.com/batalion.azov

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости. Около 150 членов партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", проводят митинг возле здания Национального банка Украины с требованием прекратить работу "дочек" российских банков в стране, сообщается в пятницу на странице батальона в "ВКонтакте".

    "Около полутора сотен активистов Национального корпуса в рамках протестных акций против российских банков в очередной раз собрались под НБУ, чтобы напомнить свои требования", — говорится в сообщении.

    vk.com/batalion.azov
    Митинг около Нацбанка
    "Нацкорпус" более месяца проводит акции возле офисов "дочек" российских банков в разных городах, блокируя работу финансовых учреждений и требуя их ухода с украинского рынка.

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