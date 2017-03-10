"Азов" митингует у НБУ, требуя закрыть "дочки" банков РФ

vk.com/batalion.azov
КИЕВ, 10 мар — РИА Новости. Около 150 членов партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", проводят митинг возле здания Национального банка Украины с требованием прекратить работу "дочек" российских банков в стране, сообщается в пятницу на странице батальона в "ВКонтакте".
"Около полутора сотен активистов Национального корпуса в рамках протестных акций против российских банков в очередной раз собрались под НБУ, чтобы напомнить свои требования", — говорится в сообщении.
"Нацкорпус" более месяца проводит акции возле офисов "дочек" российских банков в разных городах, блокируя работу финансовых учреждений и требуя их ухода с украинского рынка.
vk.com/batalion.azov
Митинг около Нацбанка