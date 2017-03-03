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    Аналитика и комментарии

    Реинтегрировать или отдать? Пути разрешения конфликтов в Донбассе и Крыму

    (обновлено: )80260
    У властей Украины до сих пор нет четкого ответа, как уладить кризис в Донбассе и ситуацию вокруг Крыма. Поэтому, играя на контрасте с украинскими властями, политики и эксперты разрабатывают собственные варианты стратегии по этому вопросу.
    Герб и флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Официальный Киев спустя три года после присоединения Крыма к России и начала конфликта в Донбассе так и не смог выработать единый подход к решению этих вопросов. В украинском обществе обсуждаются инициативы, которые сводятся к нескольким вариантам: реинтегрировать (разными способами), отвоевать или отторгнуть эти территории, передает DW. 

    Савченко о намерении поехать в Крым
    канал NewsOne в YouTube
    Савченко о намерении поехать в Крым

    По мнению западных экспертов, основная цель авторов разных предложений — сыграть на контрасте с "беспомощностью украинского правительства". Наряду с этим, Bloomberg View  отмечает слабую реалистичность большинства новых "мирных планов", а также то, что их цель заключается не только в установлении мира. 

    Немецкий информационный ресурс DW, предлагает читателям свое видение путей разрешения указанных конфликтов в Украине.

    Переходная международная администрация

    В конце февраля  киевский Международный центр перспективных исследований (МЦПД) представил данные исследования "о возможности реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса при посредничестве ООН". Документ составлен в плане развития идей по имплементации Минских соглашений и на основе опыта реинтеграции Хорватией после распада Югославии придунайского анклава Восточной Славонии, Барани и Западного Срема.

    Как пишет МЦПД, международной переходной администрации UNTAES удалось тогда не только сгладить конфликт на территориях, но и демилитаризировать регион; создать условия для возвращения временно перемещенных лиц и экономического развития, а также провести местные выборы и "найти компромисс между амнистией ополченцев  и уголовной ответственностью военных преступников". 

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
    Отдай Крым, я все прощу. Соцсети обсудили заяву Трампа

    Для решения этих задач в Донбассе, говорится в исследовании, цитируемом DW, необходима соответствующая инициатива Киева, согласие РФ, поддержка зарубежных партнеров и соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН.

    Украинская власть – "плюрализм мнений"

    За три года после начала конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России, украинские власти так и "не выработали единой позиции в отношении возвращения этих территорий", пишет немецкое издание. Президент Украины Петр Порошенко лишь регулярно заявляет о приверженности "безусловного выполнения Минских соглашений" (путь реинтеграции).

    В отличие от него, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в ближайшие два года "будет проводиться деоккупация Донбасса". Силовой вариант, пишет немецкое издание, "поддерживают и многие бывшие бойцы добровольческих батальонов".

    Блокада и ее противники

    Правительство Украины утвердило 1 марта, порядок перемещения товаров между подконтрольной и временно неподконтрольной частями территории Украины в Донбассе. Он предусматривает запрет на перевозку товаров на территорию  ДНР и ЛНР и из нее.

    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    facebook.com/shtab.blokady
    Донбасс: торговая блокада или возврат территорий?

    Исключение сделано для продуктов питания и лекарственных средств (в составе гуманитарных грузов), а также товаров, которые обеспечивают функционирование металлургии, горнообогатительной, угледобывающей и энергетической отрасли и объектов критической инфраструктуры.  

    Данная мера была введена под давлением начавшейся в феврале блокады железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР силами украинских националистических батальонов, радикалов и поддержавшей их части украинских парламентариев. Они обвиняют Киев  в "торговле на крови" с неподконтрольными территориями, тогда как на линии разграничении гибнут люди, сообщает  DW. 

    Украинские националистические батальоны также начали блокировать автодороги в Донбассе.

    Между тем,  с 1 марта ополченцы заявили о переводе десятков предприятий Донбасса под их управление. А через сутки в ЛНР заявили о введении временной администрации на украинских предприятиях. 

    "Отрезать гангрену"

    Авдеевка после обстрелов
    Фото со страницы my_avdeevka в ВКонтакте
    Опрос: жители Донбасса хотят быть с РФ, боятся войны и возвращения в Украину

    Немецкое издание приводит другой радикальный способ решить проблему Донбасса — отдать России. Такое мнение в последние годы последовательно высказывал и украинский писатель Юрий Андрухович, называя Донбасс "гангреной на теле Украины".

    По его мнению, на этой территории живет "украинское меньшинство, которому проще предложить эмиграцию", а большинству населения этих регионов, как выразился Андрухович, "Украина чужда, она ему неинтересна, по меньшей мере безразлична", цитирует DW. 

    Сходное мнение выразил в своей февральской статье в американской газете The Wall Street Journal украинский олигарх Виктор Пинчук, за что он столкнулся с критикой в Украине.

    Пинчук призвал "согласиться на местные выборы (в Донбассе), чтобы спасти тысячи жизней". Как напоминает DW, для реализации этого сценария, по его мнению, Киев должен отказаться от перспективы вступления в НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

    Как пишет Bloomberg View, авторы различных "планов" "почувствовали смену настроений в стране после нескольких лет внутренних конфликтов и безуспешных реформ". Они видят политическую возможность, которую Порошенко и другие правительственные лица не могут использовать, поскольку "они начертили красные линии слишком жестко". 

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