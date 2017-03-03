Реинтегрировать или отдать? Пути разрешения конфликтов в Донбассе и Крыму

Владимир Матвеев, обозреватель

Официальный Киев спустя три года после присоединения Крыма к России и начала конфликта в Донбассе так и не смог выработать единый подход к решению этих вопросов. В украинском обществе обсуждаются инициативы, которые сводятся к нескольким вариантам: реинтегрировать (разными способами), отвоевать или отторгнуть эти территории, передает DW.

По мнению западных экспертов, основная цель авторов разных предложений — сыграть на контрасте с "беспомощностью украинского правительства". Наряду с этим, Bloomberg View отмечает слабую реалистичность большинства новых "мирных планов", а также то, что их цель заключается не только в установлении мира.

Немецкий информационный ресурс DW, предлагает читателям свое видение путей разрешения указанных конфликтов в Украине.

Переходная международная администрация

В конце февраля киевский Международный центр перспективных исследований (МЦПД) представил данные исследования "о возможности реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса при посредничестве ООН". Документ составлен в плане развития идей по имплементации Минских соглашений и на основе опыта реинтеграции Хорватией после распада Югославии придунайского анклава Восточной Славонии, Барани и Западного Срема.

Как пишет МЦПД, международной переходной администрации UNTAES удалось тогда не только сгладить конфликт на территориях, но и демилитаризировать регион; создать условия для возвращения временно перемещенных лиц и экономического развития, а также провести местные выборы и "найти компромисс между амнистией ополченцев и уголовной ответственностью военных преступников".

Для решения этих задач в Донбассе, говорится в исследовании, цитируемом DW, необходима соответствующая инициатива Киева, согласие РФ, поддержка зарубежных партнеров и соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН.

Украинская власть – "плюрализм мнений"

За три года после начала конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России, украинские власти так и "не выработали единой позиции в отношении возвращения этих территорий", пишет немецкое издание. Президент Украины Петр Порошенко лишь регулярно заявляет о приверженности "безусловного выполнения Минских соглашений" (путь реинтеграции).

В отличие от него, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в ближайшие два года "будет проводиться деоккупация Донбасса". Силовой вариант, пишет немецкое издание, "поддерживают и многие бывшие бойцы добровольческих батальонов".

Блокада и ее противники

Правительство Украины утвердило 1 марта, порядок перемещения товаров между подконтрольной и временно неподконтрольной частями территории Украины в Донбассе. Он предусматривает запрет на перевозку товаров на территорию ДНР и ЛНР и из нее.

Исключение сделано для продуктов питания и лекарственных средств (в составе гуманитарных грузов), а также товаров, которые обеспечивают функционирование металлургии, горнообогатительной, угледобывающей и энергетической отрасли и объектов критической инфраструктуры.

Данная мера была введена под давлением начавшейся в феврале блокады железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР силами украинских националистических батальонов, радикалов и поддержавшей их части украинских парламентариев. Они обвиняют Киев в "торговле на крови" с неподконтрольными территориями, тогда как на линии разграничении гибнут люди, сообщает DW.

Украинские националистические батальоны также начали блокировать автодороги в Донбассе.

Между тем, с 1 марта ополченцы заявили о переводе десятков предприятий Донбасса под их управление. А через сутки в ЛНР заявили о введении временной администрации на украинских предприятиях.

"Отрезать гангрену"

Немецкое издание приводит другой радикальный способ решить проблему Донбасса — отдать России. Такое мнение в последние годы последовательно высказывал и украинский писатель Юрий Андрухович, называя Донбасс "гангреной на теле Украины".

По его мнению, на этой территории живет "украинское меньшинство, которому проще предложить эмиграцию", а большинству населения этих регионов, как выразился Андрухович, "Украина чужда, она ему неинтересна, по меньшей мере безразлична", цитирует DW.

Сходное мнение выразил в своей февральской статье в американской газете The Wall Street Journal украинский олигарх Виктор Пинчук, за что он столкнулся с критикой в Украине.

Пинчук призвал "согласиться на местные выборы (в Донбассе), чтобы спасти тысячи жизней". Как напоминает DW, для реализации этого сценария, по его мнению, Киев должен отказаться от перспективы вступления в НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Как пишет Bloomberg View, авторы различных "планов" "почувствовали смену настроений в стране после нескольких лет внутренних конфликтов и безуспешных реформ". Они видят политическую возможность, которую Порошенко и другие правительственные лица не могут использовать, поскольку "они начертили красные линии слишком жестко".