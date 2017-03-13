Полиция проверила сообщение о минировании места блокады в Бахмуте

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Национальная полиция проверяет сообщение о минировании железнодорожного переезда в Бахмуте Донецкой области, где активисты блокируют торговлю с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления полиции.

"В 11.49 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что заминирован железнодорожный переезд. При этом неизвестный назвал адрес места блокады. На месте происшествия работает полиция. На указанный адрес прибыли сотрудники Бахмутского отдела полиции, эксперты, взрывотехники, кинолог со служебной собакой", — говорится в сообщении.

На место была вызвана Госслужба по чрезвычайным ситуациям и другие экстренные службы. Территорию тщательно обследовали. Полицейские обеспечивали охрану места происшествия.

Позднее полиция сообщила, что информация, поступившая в полицию, не подтвердилась. Правоохранителями был установлен номер телефона, с которого поступило сообщение о заминировании. Лицо, обратившееся в полицию, устанавливается.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.