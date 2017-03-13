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    Полиция проверила сообщение о минировании места блокады в Бахмуте

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    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти (743)

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    По информации полиции, в 11.49 поступило анонимное сообщение о том, что заминирован железнодорожный переезд. На место была вызвана Госслужба по чрезвычайным ситуациям и другие экстренные службы.
    Полиция проверила сообщение о минировании места блокады в Бахмуте
    Нацполиция Донецкой области

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Национальная полиция проверяет сообщение о минировании железнодорожного переезда в Бахмуте Донецкой области, где активисты блокируют торговлю с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления полиции.

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    "В 11.49 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что заминирован железнодорожный переезд. При этом неизвестный назвал адрес места блокады. На месте происшествия работает полиция. На указанный адрес прибыли сотрудники Бахмутского отдела полиции, эксперты, взрывотехники, кинолог со служебной собакой", — говорится в сообщении.

    На место была вызвана Госслужба по чрезвычайным ситуациям и другие экстренные службы. Территорию тщательно обследовали. Полицейские обеспечивали охрану места происшествия.

    Позднее полиция сообщила, что информация, поступившая в полицию, не подтвердилась. Правоохранителями был установлен номер телефона, с которого поступило сообщение о заминировании. Лицо, обратившееся в полицию, устанавливается.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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