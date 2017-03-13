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    Силовики vs участники блокады. Зачистка редута в Кривом Торце

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    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце и митинг в Киеве (19)

    (обновлено: )187
    Редут участников торговой блокады на железнодорожной станции "Кривой Торец" в пгт Щербиновка Донецкой области в понедельник был взят под контроль сотрудниками СБУ и спецназом Нацполиции "КОРД".
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    В понедельник, 13 марта, произошел новый виток силового сценария разгона торговой блокады в Донбассе.

    Редут "блокадников" на железнодорожной станции "Кривой Торец" в пгт Щербиновка Торецкого горсовета Донецкой области был взят под контроль сотрудниками СБУ и спецназом Нацполиции "КОРД".

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    В ответ на действия силовиков в Кривом Торце сторонники блокады организовали митинг в Киеве. Также сторонники блокады проявили себя и в Луцке, заняв помещение в Волынской ОГА, выступая против зачистки редута.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

    В пятницу, 10 марта, организаторы блокады Донбасса выдвинули Киеву ультиматум по углю из РФ. 

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