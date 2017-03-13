Сторонники блокады зажгли шины под СБУ в Виннице

КИЕВ, 13 мар — РАИ Новости Украина. Под Главным управлением Службы безопасности Украины (СБУ) в Винницкой области активисты зажгли шины и требуют освободить задержанных на 16-ом редуте участников блокады, сообщает местное интернет-издание Vlasno.info.

"Включили музыку, снесли шины и подожгли их — винницкие общественные активисты продолжают ночной митинг под областным Управлением Службы безопасности Украины", — пишет издание.

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Активисты, среди прочего, требуют до 10 утра 14 марта освободить 43 задержанных участников блокады и готовятся продолжать митинг в центре Виннице до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

В то же время заместитель начальника УСБУ Роман Лех в комментарии СМИ сообщил, что в ближайшие время задержанных отпустят. "Сейчас с задержанными проводят определенные меры, потом их всех отпустят, в том числе — винничан. Все они вернутся домой", — отметил он.

Vlasno.info Активисты зажгли автомобильные покрышки под зданием ГУ СБУ в Винницкой области

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады.

В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.