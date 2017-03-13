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    Общество

    Протестующие, занявшие Волынскую ОГА, выдвинули требования Порошенко

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    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце и митинг в Киеве (19)

    (обновлено: )34902
    Протестующие, в частности, требуют освободить задержанных в Кривом Торце, уволить министра МВД Арсена Авакова и главу ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина. Они намерены продолжить свою акцию, если требования не будут выполнены.
    Активисты заняли помещение Волынской ОГА
    Facebook Константина Зинкевича

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Протестующие, занявшие помещение Волынской ОГА в Луцке в поддержку участников торговой блокады в Донбассе, зачитали свои требования к президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, главе Верховной Рады Андрею Парубию и генпрокурору Юрию Луценко.

    Задержание участников блокады в Донбассе. Видео
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    Силовики vs участники блокады. Зачистка редута в Кривом Торце

    В понедельник вечером, 13 марта, в Луцке протестующие против силового разгона блокады в Донбассе заняли помещение в здании Волынской облгосадминистрации.

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    Требования опубликовал на Facebook депутат Волынского областного совета от "Самопомич" Богдан Климчук.

    Протестующие, в частности, требуют освободить задержанных в Кривом Торце, уволить министра МВД Арсена Авакова и главу ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина, а также принять закон о временно оккупированных территориях.

    "В случае невыполнения требований мы будем действовать другими методами. Мы будем здесь всю ночь, а возможно две и три", — говорится в сообщении.

    После того, как заявление зачитали, начался сбор подписей. Глава ОГА Владимир Гунчик отказался подписывать обращение.

    Facebook Богдана Климчука
    Требования протестующих в Волынской ОГА

    Ранее в понедельник участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области.

    Михаил Погребинский
    Украинское фото
    Михаил Погребинский о блокаде Донбасса, олигархах и ловушке для власти

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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