Семенченко сообщил детали освобождения задержанных участников блокады

КИЕВ, 14 мар — РАИ Новости Украина. Местонахождение всех отпущенных участников торговой блокады установлено, заявил народный депутат от фракции "Самопомич", один из лидеров блокады Семен Семенченко.

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. В ночь на вторник, 14 марта, появилась информация об освобождении задержанных.

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"Местонахождение всех ребят установлено. Отделы полиции и травмпункты Селидово, Константиновки, Дружковки. Едем. И оказывается негодяи уже запустили поезда к своим дружкам в т. н. ДНР", — написал Семенченко на своей странице в Facebook.

"Выпустили "опасных террористов" и бросили в незнакомом городе. Многих без денег и документов. Все побои сняты, вызвана следственно-оперативная группа", — добавил нардеп.

Facebook Семена Семенченко Задержанные в Кривом Торце участники блокады

Как сообщалось, во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице и Ровно активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.