Рокировка с Аброськиным. Как МВД меняет шило на... другое шило

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга, руководителя ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина на должность заместителя главы Национальной полиции. Соответствующее представление о назначении внес глава Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Сергей Князев. В силовых структурах гадают, с чем связано повышение и почему именно Аброськин, глава Донецкого полицейского главка, получил вторую должность. А связанный с повышение скорый переезд Вячеслава Аброськина в Киев сомнений не вызывает.

Один на два стула

Непонятный расклад с должностями озадачил многих действующих полицейских. Действительно, раньше при МВД была должность заместителя министра — главы ГУМВД Украины в АР Крым, но с потерей полуострова эта должность отпала. Теперь же по какой-то причине главу только одной Донецкой области назначают на должность заместителя главного полицейского страны. Если это связано с особыми условиями службы в зоне АТО, тогда почему же обделили главу Луганской области?!

"Я так понимаю, что есть чистый заместитель, заместитель по оперативной работа. Есть заместитель главы Нацполиции — начальник Главного следственного управления, заместитель главы Нацполиции — начальник Департамента защиты экономики, заместитель главы Нацполиции — руководитель патрульной полиции и заместитель главы Нацполиции — начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве. А теперь появился еще и заместитель главы Нацполиции — начальник ГУНП в Донецкой области. Логика говорит, что эта должность типа заместителя по работе в ОРДЛО. Но почему именно Донецкая, а не Луганская? Почему отдельная должность по кураторству на две области, не могу понять…", — отмечает сотрудник полиции Тимур Бакуридзе.

Опытные правоохранители уверены, что в данном вопросе не обошлось без "договорняка". С одной стороны —повысили, авансом, а с другой — до поры до времени оставили работать в Донецкой области, так как Аброськин своими непопулярными методами заставляет волноваться активистов, перекрывающих дорожное сообщение с неподконтрольными Украине территориями.

Дембельский аккорд

Именно блокировщики ждут скорейшего перевода Аброськина в Киев, так как он не дает им по-настоящему развернуться. То запретит ввозить в область охотничьи ружья, даже с разрешениями, то введет усиленный режим службы, а это означает тотальные проверки автотранспорта на блокпостах и подозрительных лиц на железнодорожных вокзалах и автовокзалах. Цель его действий ясна – установление и задержание преступников, находящихся в розыске, лиц, которые имеют отношение к террористическим группировкам, выявление и изъятие из незаконного оборота оружия. Уже не пройти через блокпосты волонтерам без сопровождения представителей тех воинских частей, куда они направляются с грузом. Все уже направо и налево проклинают Аброськина с его инициативами, но в то же время считают, что повышение ему досталось незаслуженно.

"Реформа Национальной полиции непрерывным прогрессом идет по стране. Аброськин. Мразь, которая выехала из Крыма только после того, как не удалось договориться с новой властью о новой должности. Мразь, которая три дня назад запретила заезжать на территорию Донецкой области с легальным и зарегистрированным оружием. Под запрет сразу попали десятки снайперов из разных подразделений, с оформленным на себя снайперским оружием. Бездумный и тупой исполнитель воли хозяина назначен заместителем главы Национальной полиции Украины", - констатирует волонтер Роман Синицын.

И уже в социальных сетях развернулась компания против Аброськина. Уже пишут, что, дескать, он прикрывает крупные контрабандные потоки и наркотрафик через Мариуполь. Активисты также уверяют, что у них имеется приказ, подписанный Аброськиным, в котором говорится о якобы запланированном на 20 марта разгоне блокировщиков железных дорог. Во время разгона которых, если окажется, что те вооружены огнестрельным оружием, разрешил применять спецсредства и оружие сотрудникам полиции.

По всей видимости, перевод в Киев — это своеобразный бонус за грязную и неблагодарную работу, которую поручено выполнить Аброськину в Донецкой области.

"Кто бы и как бы ни возмущался, но… в наше беспокойное время руководить силовым блоком должны профессионалы, принципиальные, с опытом и "железной хваткой"! Сам не в восторге от некоторых методов руководства генерала Аброськина, но всего вышеперечисленного у него даже с избытком! Так что решение Сергея Князева понимаю и поддерживаю", — подчеркивает экс-сотрудник МВД Сергей Пшеничный.

В то же время главой Донецкой полиции, после перевода в Киев Аброськина готов стать экс-глава департамента по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Илья Кива. Он убежден, что Аброськин в ближайшее время уедет из Донецкой области, так как ему уже сейчас активно ищут замену. Так что, свято место пусто не будет.