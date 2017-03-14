наверх
14.03.201703:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Активисты Львова требуют освободить задержанных участников блокады

    Тема:

    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце и митинг в Киеве (28)

    (обновлено: )20
    По данным местных СМИ, во время встречи с руководством области и силовиками активисты потребовали до 10.00 вторника, 14 марта, отпустить всех задержанных участников блокады.
    Встреча активистов с руководством Львовской области
    zaxid.net

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Около 30 активистов различных общественных и политических организаций выдвинули ряд требований к власти и силовикам в связи с задержанием накануне участников торговой блокады  Донбассе.

    Задержание участников блокады в Донбассе. Видео
    Канал на Youtube LONG LIVE UKRAINE !!!
    Силовики vs участники блокады. Зачистка редута в Кривом Торце

    В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. 

    Смотрите также: Оружие и боеприпасы, изъятые у участников блокады Донбасса в Кривом Торце

    Как сообщает ZAXID.NET, во время встречи с руководством области и силовиками активисты потребовали до 10.00 вторника, 14 марта, отпустить всех задержанных участников блокады, срочно допустить к ним медиков и обнародовать списки задержанных.

    В случае подтверждения некорректного обращения с задержанными активисты требуют открыть уголовные производства против виновных силовиков.

    Также сообщается, что на сайте ЛОГА было опубликовано сообщение с подтверждением требований активистов к власти. "Председатель ОГА и руководители правоохранительных структур взяли на себя обязательства информировать о проведенной встрече руководство государства и руководителей правоохранительных органов", — сказано в сообщении.

    Как сообщалось, во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

    В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице и Ровно активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.

    Смотрите также: Разгон участников угольной блокады в Харьковской области

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Оружие и боеприпасы изъятые полицией у участников блокады в Кривом Торце. Видео
    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Группа O.Torvald
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Национальный банк Украины
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Флаг Бельгии
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией