Активисты Львова требуют освободить задержанных участников блокады

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Около 30 активистов различных общественных и политических организаций выдвинули ряд требований к власти и силовикам в связи с задержанием накануне участников торговой блокады Донбассе.

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады.

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Как сообщает ZAXID.NET, во время встречи с руководством области и силовиками активисты потребовали до 10.00 вторника, 14 марта, отпустить всех задержанных участников блокады, срочно допустить к ним медиков и обнародовать списки задержанных.

В случае подтверждения некорректного обращения с задержанными активисты требуют открыть уголовные производства против виновных силовиков.

Также сообщается, что на сайте ЛОГА было опубликовано сообщение с подтверждением требований активистов к власти. "Председатель ОГА и руководители правоохранительных структур взяли на себя обязательства информировать о проведенной встрече руководство государства и руководителей правоохранительных органов", — сказано в сообщении.

Как сообщалось, во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице и Ровно активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.