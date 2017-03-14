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    Политика

    Горсовет Черновцов собрался на экстренное заседание из-за блокады Донбасса

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    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце и митинг в Киеве (28)

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    Как сообщается, в шесть утра на экстренное заседание в связи с ситуацией вокруг блокады в Донбассе должны собраться и депутаты областного совета.
    Экстренное заседание Черновицкого горсовета
    Скриншот с видео "Черновицкого луча"

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Депутаты городского совета Черновцов собрались на экстренное заседание, сообщает "Черновіцький промінь".

    Задержание участников блокады в Донбассе. Видео
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    Силовики vs участники блокады. Зачистка редута в Кривом Торце

    Ранее под Черновицкую ОГА пришли активисты, принеся с собой автомобильные покрышки. Основным их требованием было — освободить задержанных накануне близ Кривого Торца в Донецкой области участников торговой блокады в Донбассе.  

    "Мы уже поддержали блокаду. Есть принятые обращения, читайте на сайте", — цитирует СМИ мэра города Олега Каспрука.

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    Также сообщается, что в шесть утра должны собраться и депутаты областного совета.

    В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. В ночь на вторник, 14 марта, появилась информация об освобождении задержанных.  

    Как сообщалось, во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

    В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице и Ровно активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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