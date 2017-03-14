Участникам блокады в Донецкой области обещали 400 грн в день - полиция

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Участников торговой блокады в Донбассе централизованно свозили в Донецкую область и обещали платить 400 грн в день, заявили в ГУ НП Украины в Донецкой области.

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады.

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Как сообщила полиция Донецкой области в ночь на вторник, 20 из 43 задержанных уже освобождены.

"В целом из 43 человек 5 – ранее судимы, 10 – сообщили, что они принимали участие в проведении антитеррористической операции, однако пока не предоставили подтверждающих документов. Только 4 – владельцы зарегистрированного оружия", — говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что один из задержанных – житель Житомирской области, ранее судимый за убийство. "Провел в местах лишения свободы 9 лет, вышел на волю в 2013 году. Говорит, что его и еще нескольких людей свозили в Донецкую область централизованно. Обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства на "редуте. Предлагали 400 гривен в день", – утверждают в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что будут работать ночью, "чтобы скорее отпустить людей, которые не причастны к правонарушениям, домой".

Как сообщалось, во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице и Ровно активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.