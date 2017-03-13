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    "Азов" против "Сбербанка". Это Аваков дергает за нитки - Золотарев

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    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (69)

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    По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, в Украине продолжают действовать двойные стандарты, когда ура-патриотам можно все, а полиция спокойно наблюдает за беспределом.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Представители "Гражданского корпуса", созданного на базе "Азова", блокировали отделение "дочки" российского "Сбербанка" на улице Владимирской в Киеве.
    Организаторы блокады Донбасса заявляют, что если до апреля работа "дочки" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране.

    По словам политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, ситуация вокруг "Сбербанка" — классический пример того, когда политика идет вразрез с экономическими интересами государства.

    Сбербанк за бетонной стеной: протест Азова в Киеве. Видео
    Br brams via UBR/Youtube
    "Сбербанк" за бетонной стеной: протест "Азова" в центре Киева

    "В данном случае, формальной зацепкой является то, что "Сбербанк России" выразил готовность работать с документами ДНР-ЛНР. В принципе, на это должно реагировать государство Украина. Но у нас в очередной раз радикалы пытаются подменить собой государство, для повышения собственной политической капитализации был избран "Сбербанк"", — говорит политолог.

    Золотарев уверен, что с возможным уходом "Сбербанка" Украина только проиграет.

    "Сегодня Украина — далеко не та страна, куда инвесторы спешат вкладывать большие деньги. С точки зрения экономической и инвестиционной привлекательности страны, такие действия будут более чем красноречивым сигналом. Кто от этого выиграет, сложно сказать. "Сбербанк" вряд ли сильно потеряет, а вот Украина рискует понести не только репутационные, но и материальные потери", - отмечает он.

    По мнению эксперта, за атаками на "Сбербанк" стоит министр внутренних дел Арсен Аваков.

    "В Украине по-прежнему действуют двойные стандарты. Ура-патриотам разрешено практически все, даже те вещи, которые, порой, идут абсолютно вразрез с Уголовным кодексом. С одной стороны, полиция является подведомственной структурой министру Арсену Авакову, с другой — часть радикалов из "Азова" тоже афилирована с главой МВД. Здесь ситуация, когда одна рука дергает за разные нитки. "Сбербанк" может закрыть свои офисы, но я думаю, что это как раз тот случай, когда свое слово должно сказать государство. Если заигравшийся глава МВД путает свои политические задачи с соблюдением закона, руководству страны необходимо сделать соответствующие выводы", - подытожил Золотарев.

    Смотрите также: Бетонная блокада. "Азов" замуровал вход в "Сбербанк" в Киеве

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