"Азов" против "Сбербанка". Это Аваков дергает за нитки - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Представители "Гражданского корпуса", созданного на базе "Азова", блокировали отделение "дочки" российского "Сбербанка" на улице Владимирской в Киеве.

Организаторы блокады Донбасса заявляют, что если до апреля работа "дочки" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране.

По словам политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, ситуация вокруг "Сбербанка" — классический пример того, когда политика идет вразрез с экономическими интересами государства.

"В данном случае, формальной зацепкой является то, что "Сбербанк России" выразил готовность работать с документами ДНР-ЛНР. В принципе, на это должно реагировать государство Украина. Но у нас в очередной раз радикалы пытаются подменить собой государство, для повышения собственной политической капитализации был избран "Сбербанк"", — говорит политолог.

Золотарев уверен, что с возможным уходом "Сбербанка" Украина только проиграет.

"Сегодня Украина — далеко не та страна, куда инвесторы спешат вкладывать большие деньги. С точки зрения экономической и инвестиционной привлекательности страны, такие действия будут более чем красноречивым сигналом. Кто от этого выиграет, сложно сказать. "Сбербанк" вряд ли сильно потеряет, а вот Украина рискует понести не только репутационные, но и материальные потери", - отмечает он.

По мнению эксперта, за атаками на "Сбербанк" стоит министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В Украине по-прежнему действуют двойные стандарты. Ура-патриотам разрешено практически все, даже те вещи, которые, порой, идут абсолютно вразрез с Уголовным кодексом. С одной стороны, полиция является подведомственной структурой министру Арсену Авакову, с другой — часть радикалов из "Азова" тоже афилирована с главой МВД. Здесь ситуация, когда одна рука дергает за разные нитки. "Сбербанк" может закрыть свои офисы, но я думаю, что это как раз тот случай, когда свое слово должно сказать государство. Если заигравшийся глава МВД путает свои политические задачи с соблюдением закона, руководству страны необходимо сделать соответствующие выводы", - подытожил Золотарев.

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