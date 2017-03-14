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    Общество

    Полиция начала отпускать задержанных участников блокады

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    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце и митинг в Киеве (22)

    (обновлено: )17
    В полиции Донецкой области сообщили, что из 43 ранее задержанных человек 5 – ранее судимые, 10 – сообщили, что они принимали участие в АТО, однако пока не предоставили подтверждающих документов.
    Спецоперация спецназа полиции близ Кривого Торца
    ГУ НП Украины в Донецкой области

    КИЕВ, 14 мар — РАИ Новости Украина. После проверки, дачи объяснений и медицинского освидетельствования были отпущены 20 участников торговой блокады в Донбассе, задержанных накануне возле Кривого Торца, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

    Задержание участников блокады в Донбассе. Видео
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    Силовики vs участники блокады. Зачистка редута в Кривом Торце

    В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. 

    Смотрите также: Оружие и боеприпасы, изъятые у участников блокады Донбасса в Кривом Торце

    "В целом из 43 человек 5 – ранее судимы, 10 – сообщили, что они принимали участие в проведении антитеррористической операции, однако пока не предоставили подтверждающих документов. Только 4 – владельцы зарегистрированного оружия", — говорится в сообщении.

    Также в полиции сообщили, что один из задержанных – житель Житомирской области, ранее судимый за убийство. "Провел в местах лишения свободы 9 лет, вышел на волю в 2013 году. Говорит, что его и еще нескольких людей свозили в Донецкую область централизованно. Обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства на "редуте. Предлагали 400 гривен в день", – утверждают в полиции.

    Правоохранители подчеркнули, что будут работать ночью, "чтобы скорее отпустить людей, которые не причастны к правонарушениям, домой".

    Как сообщалось, во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

    В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице и Ровно активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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