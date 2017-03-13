Сторонники блокады заняли Волынскую ОГА в Луцке

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Луцке протестующие заняли помещение в здании Волынской областной государственной администрации, выступая против силового разгона блокады в Донбассе, сообщает штаб блокады со ссылкой на местные СМИ.

"Около полусотни активистов пришли в Волынскую ОГА в связи с захватом силовиками редута блокадников ОРДЛО в Кривом Торце в Донецкой области. Они встретились с председателем облгосадминистрации Владимиром Гунчиком и требовали объяснений по данному инциденту. Также они требуют встреча с руководителями полиции Волыни и областного управления СБУ", — пишет издание. "ВолиньПост".

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В свою очередь депутат облсовета от "Самопомичи" Константин Зинкевич подчеркнул, что никакого захвата ОГА не было.

"Здесь меня в приват спрашивают, что это за захват Волинськои обладминистрации? Отвечаю. Никаких захватов нету. Активные люди Волыни отреагировали на силовой разгон редутов блокадников на востоке. Здесь есть и глава обладминистрации, и глава полиции, и СБУ.

Готовится текст требований к Президенту и Верховной Раде. Мы только за спокойствие. И эта реакция общества Волыни является реакцией на опережение. Чтобы действительно власть не наделала беды", — написал он на своей странице в Facebook.

ВолыньPost Активисты заняли помещение Волынской ОГА

Ранее в понедельник участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

В пятницу, 10 марта, организаторы блокады Донбасса выдвинули Киеву ультиматум по углю из РФ.