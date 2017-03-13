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    Оружие и боеприпасы, изъятые у участников блокады Донбасса в Кривом Торце

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    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце (750)

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    У участников блокады Донбасса в Кривом Торце изъяты оружие и боеприпасы, сообщили начальник управления СБУ в Донецкой области Александр Куц и заместитель главы Нацполиции Украины-начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин во время брифинга в Краматорске.
    Канал Нацполиции Донецкой обл на Youtube

    "Сотрудникам полиции было оказано злостное неповиновение, люди, которые там были, отказывались предоставлять документы, выдавать оружие, угрожали использованием оружия, бензопил. Все эти люди были задержаны, доставлены в Торецкое отделение полиции. Сейчас на месте расположения палатки продолжает работать следственно-оперативная группа. Изъято 8 единиц различного оружия и взрывной арсенал — 2 боевые гранаты, порох, детонаторы и патроны", — отметил Вячеслав Аброськин.

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    Конфликт был прекращен. Для установления личности и выяснения всех обстоятельств 43 участника конфликта были доставлены в отделение полиции.

    Глава полиции Донецкой области подчеркнул, что все граждане не имеют никаких телесных повреждений. Один из участников блокады — инсулинозависимый, он доставлен в больницу, где ему оказана помощь. Мужчина будет доставлен на вокзал Константиновки и сможет попасть домой.

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