Оружие и боеприпасы, изъятые у участников блокады Донбасса в Кривом Торце

"Сотрудникам полиции было оказано злостное неповиновение, люди, которые там были, отказывались предоставлять документы, выдавать оружие, угрожали использованием оружия, бензопил. Все эти люди были задержаны, доставлены в Торецкое отделение полиции. Сейчас на месте расположения палатки продолжает работать следственно-оперативная группа. Изъято 8 единиц различного оружия и взрывной арсенал — 2 боевые гранаты, порох, детонаторы и патроны", — отметил Вячеслав Аброськин.

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Конфликт был прекращен. Для установления личности и выяснения всех обстоятельств 43 участника конфликта были доставлены в отделение полиции.

Глава полиции Донецкой области подчеркнул, что все граждане не имеют никаких телесных повреждений. Один из участников блокады — инсулинозависимый, он доставлен в больницу, где ему оказана помощь. Мужчина будет доставлен на вокзал Константиновки и сможет попасть домой.