Нардеп: на редуте в Кривом Торце задержаны около 30 участников блокады

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Батькивщина" Игорь Луценко заявил, что на редуте в Кривом Торце Донецкой области правоохранительными органами задержаны около 30 участников блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

"По сообщению волонтеров, 16-й редут полностью разгромлен. Источники сообщают об около 30 задержанных, об операции, в которой принимали участие "титушки", СБУ и Нацгвардия — сначала редут был окружен, потом начались избиения и задержания, мобильные телефоны у участников блокирования забрали", — написал Луценко.

Напомним, участники блокады заявили ранее, что сотрудники Службы безопасности Украины и Корпуса оперативного внезапного действия захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце.

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Ранее организаторы торговой блокады в Донбассе обнародовали на своей странице в Facebook приказ руководителя Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, согласно которому до 10 марта полиция должна собрать материалы о блокировании железной дороги и подготовить план задержания участников блокады, а до 20 марта их задержать и взять под арест. При этом при задержании в случае сопротивления полиция якобы может применять оружие.

Сам Аброськин опроверг эту информацию. По его словам, участники блокады "для привлечения к себе внимания решили подделать приказ".

Позже в штабе блокады сообщили, что под прикрытием БТР и спецназа полиции идут задержания на редуте в Кривом Торце.