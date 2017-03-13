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    Киев

    На Майдане собрались сторонники блокады Донбасса. Онлайн-трансляция

    Тема:

    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце (750)

    (обновлено: )57750
    В Киеве на Майдане Независимости собираются активисты, протестующие против разгона блокады Донбасса. Сейчас на Майдане от 100 до 300 человек и они продолжают подходить.
    24 канал на Youtube

    Среди пришедших на Майдан есть и "свободовцы", которые утверждают, что в Кривом Торце были задержаны их представители.

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    Ранее сообщалось, что участники блокады торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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