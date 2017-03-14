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    Политика

    Аваков о задержанных активистах блокады: никаких разбитых голов нет

    Тема:

    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце и митинг в Киеве (19)

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    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг заявления организаторов блокады о многочисленных раненных во время столкновений на блокпосту в близ Кривого Торца.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Все задержанные участники торговой блокады в Донбассе в Кривом Торце живы и здоровы, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

    Задержание участников блокады в Донбассе. Видео
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    Силовики vs участники блокады. Зачистка редута в Кривом Торце

    В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. 

    "Насколько я сейчас имею информацию: я читаю Facebook, я вижу, что множество людей там ранены, разбиты (головы) – этого ничего не подтверждается. Все живы, здоровы, никаких разбитых голов. Один человек из них оказался инвалидом, который заявил о том, что у него диабет и ему нужен укол. Его отвезли в больницу и сделали укол", — сказал Аваков в эфире телеканала ZIK.

    Также он добавил, что "сейчас эти люди находятся в трех соседних райотделах полиции, с ними работают следователи СБУ и полиции".

    Как сообщалось, во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

    В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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