Блокада Донбасса добралась до Черновоцов: под ОГА принесли шины

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Черновцах несколько десятков активистов вышли на митинг в поддержку задержанных участников блокады, после чего зашли в здание Черновицкой областной государственной администрации (ОГА), сообщает "Чернівецький промінь".

Активисты требуют четкой позиции местной власти в связи задержанием участников торговой блокады в Донбассе.

"Будем писать требования. Будем требовать внеочередную сессию. Мы должны поддержать блокаду ОРДЛО", — сказала представительница протестующих Ольга Кобевко.

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Кроме того, участники митинга, среди которых люди в камуфляже, принесли на площадь перед зданием ОГА автомобильные покрышки.

Также активисты потребовали национализировать Черновцыоблэнерго и Черновцыгаз.

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады.

В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.