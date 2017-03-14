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    Реакция на разгон блокады в Донбассе: митинги и горящие шины под ОГА

    Тема:

    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце и митинг в Киеве (30)

    (обновлено: )8501
    Активисты зажгли шины под Ивано-Франковской ОГА
    Активисты зажгли шины под Ивано-Франковской ОГА
    Автомобильные покрышки под Черновицкой ОГА
    Активисты зажгли автомобильные покрышки под зданием ГУ СБУ в Винницкой области
    Активисты зажгли автомобильные покрышки под зданием ГУ СБУ в Винницкой области
    Активисты зажгли шины под Ровенской ОГА
    Активисты зажгли шины под Ровенской ОГА
    Активисты зажгли шины под Ровенской ОГА
    Активисты заняли помещение Волынской ОГА
    Встреча активистов с руководством Львовской области
    Одесские активисты передали требования об освобождении задержанных участников в Донбассе
    Активисты заняли помещение Волынской ОГА
    Активисты заняли помещение Волынской ОГА
    Активисты зажгли шины под Ивано-Франковской ОГА
    Активисты зажгли шины под Ивано-Франковской ОГА
    firtka.if.ua
    Активисты зажгли шины под Ивано-Франковской ОГА
    Активисты зажгли шины под Ивано-Франковской ОГА
    firtka.if.ua
    Автомобильные покрышки под Черновицкой ОГА
    Автомобильные покрышки под Черновицкой ОГА
    Черновицкий луч
    Активисты зажгли автомобильные покрышки под зданием ГУ СБУ в Винницкой области
    Активисты зажгли автомобильные покрышки под зданием ГУ СБУ в Винницкой области
    Vlasno.info
    Активисты зажгли автомобильные покрышки под зданием ГУ СБУ в Винницкой области
    Активисты зажгли автомобильные покрышки под зданием ГУ СБУ в Винницкой области
    Vlasno.info
    Активисты зажгли шины под Ровенской ОГА
    Активисты зажгли шины под Ровенской ОГА
    charivne.info
    Активисты зажгли шины под Ровенской ОГА
    Активисты зажгли шины под Ровенской ОГА
    charivne.info
    Активисты зажгли шины под Ровенской ОГА
    Активисты зажгли шины под Ровенской ОГА
    rivne1.tv
    Активисты заняли помещение Волынской ОГА
    Активисты заняли помещение Волынской ОГА
    ВолыньPost
    Встреча активистов с руководством Львовской области
    Встреча активистов с руководством Львовской области
    zaxid.net
    Одесские активисты передали требования об освобождении задержанных участников в Донбассе
    Активисты передали требования руководству СБУ в Одесской области об освобождении задержанных участников в Донбассе
    Facebook Автомайда Одессы
    Активисты заняли помещение Волынской ОГА
    Активисты заняли помещение Волынской ОГА
    Facebook Константина Зинкевича
    Активисты заняли помещение Волынской ОГА
    Активисты заняли помещение Волынской ОГА
    ВолыньPost

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    Активисты зажгли шины под Ивано-Франковской ОГА

    В понедельник, 13 марта, правоохранители задержали более 40 участников торговой блокады Донбасса, которые устроили блокпост на железнодорожной станции "Кривой Торец" в Донецкой области. В ответ на это во многих областных центрах Украины состоялись акции протеста с требованием освободить блокировщиков. 

    Задержание участников блокады в Донбассе. Видео
    Канал на Youtube LONG LIVE UKRAINE !!!
    Силовики vs участники блокады. Зачистка редута в Кривом Торце

    Некоторые акции протеста не обошлись без горящих покрышек.

    Смотрите также: Оружие и боеприпасы, изъятые у участников блокады Донбасса в Кривом Торце

    В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. В ночь на вторник, 14 марта, появилась информация об освобождении задержанных.

    Как сообщалось, во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

    В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице и Ровно активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.

    Читайте также — Участник от РФ на Евровидение-2017: скандал или провокация?

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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