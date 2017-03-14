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    Общество

    В МВД сообщили, где находится пропавший участник блокады Донбасса

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    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (45)

    (обновлено: )270
    Директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что задержанный участник блокады - Павел Герасименко. Он находится в гостинице Константиновки.
    Павел Герасименко, об исчезновении которого заявили в штабе блокады Донбасса
    facebook.com/artem.shevchenko/скриншот

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Противник торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, об исчезновении которого заявили в штабе блокады, находится в гостинице Константиновки Донецкой области, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

    "Это — отпущенный и поселенный полицией в гостиницу г. Константиновка "пропавший", по версии лидера фракции ”Самопомич”, участник блокады Павел Герасименко", — написал он на своей странице в Facebook.

    Участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что накануне сотрудники СБУ и спецназа Нацполиции захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце. В ходе "зачистки" были задержаны более 40 участников блокады. Утром во вторник, по словам главы Главного управления Нацполиции в регионе Вячеслава Аброськина, всех задержанных отпустили.

    Также сообщалось, что во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

    Митинг в поддержку торговой блокады
    УНИАН
    Торговая блокада: пикет у Администрации президента в Киеве

    В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Противники силового разгона редута заняли Волынскую ОГА, а в Виннице и Ровно — жгли шины. Аналогичная акция прошла и под Одесской ОГА.

    Смотрите также: Блокада Донбасса. Полиция изъяла арсенал оружия в Кривом Торце

    В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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