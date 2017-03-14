наверх
14.03.201711:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Торговая блокада: пикет у Администрации президента в Киеве

    Тема:

    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (36)

    (обновлено: )40040
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Митинг в поддержку торговой блокады
    УНИАН
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Митинг в поддержку торговой блокады
    УНИАН
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Митинг в поддержку торговой блокады
    УНИАН
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Митинг в поддержку торговой блокады
    УНИАН
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Митинг в поддержку торговой блокады
    УНИАН
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Митинг в поддержку торговой блокады
    УНИАН
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Митинг в поддержку торговой блокады
    УНИАН

    Рекомендуем

    Блокирование работы Сбербанка в Украине на улице ВладимирскаяЦентральный офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве не возобновил работу10:55 14.03.2017
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСилаАктивисты "АвтоЕвроСилы" пикетируют Раду08:22 14.03.2017
    Оружие и боеприпасы, изъятые у участников блокады в ДонбассеБлокада Донбасса. Полиция изъяла арсенал оружия в Кривом Торце05:50 14.03.2017
    Активисты зажгли шины под Ивано-Франковской ОГАРеакция на разгон блокады в Донбассе: митинги и горящие шины под ОГА03:47 14.03.2017
    Акция Национального корпуса под СбербанкомФотоитоги 13 марта: бетонная блокада "Азова" и проигрыш апелляции Насирова17:55 13.03.2017
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили ШирокиноГлавы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино16:41 13.03.2017
    День слона в ТаиландеДень слона в Таиланде: "шведские столы" из фруктов15:55 13.03.2017
    Акция Национального корпуса под СбербанкомБетонная блокада. "Азов" замуровал вход в "Сбербанк" в Киеве15:16 13.03.2017
    Годовщина Куреневской трагедииГодовщина Куреневской трагедии: архивные кадры14:08 13.03.2017
    Все фотоленты
    Митинг в поддержку торговой блокады

    В Киеве накануне вечером состоялся митинг в поддержку торговой блокады с самопровозглашенными республиками. Участники акции протеста митинговали сначала на Майдане Незалежности, а позднее — под Администрацией президента.

    Оружие и боеприпасы, изъятые у участников блокады в Донбассе
    ГУ НП Украины в Донецкой области
    Блокада Донбасса. Полиция изъяла арсенал оружия в Кривом Торце

    В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады.

    В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки