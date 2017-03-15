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    В Кремле не располагают информацией о поставках в РФ угля из Донбасса

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал неправдой информацию о том, что руководство России рекомендует "Металлоинвесту" и "Северстали" начать поставки железной руды на заводы в ДНР и ЛНР.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о поставках угля из Донбасса в Россию.

    Ранее глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что более 90 вагонов пробной партии продукции из самопровозглашенной республики впервые были отправлены во вторник на территорию РФ. В аппарате главы ДНР пояснили, что речь идет об угле.

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    "Нет, я, к сожалению, не могу (комментировать), потому что я не располагаю информацией. Это все-таки такой вопрос экономический. Мы не располагаем этой информацией", — сказал Песков журналистам.

    На вопрос, если эта информация подтвердится, поддержит ли Кремль такие действия, Песков ответил: "Вы знаете, Кремль, руководствуясь гуманитарными соображениями, прилагает усилия для того, чтобы облегчить ситуацию и страдания людей, которые находятся в осадном регионе Украины, отрезанных от жизни во всех смыслах".

    Кроме того, Песков назвал неправдой информацию о том, что руководство России рекомендует "Металлоинвесту" и "Северстали" начать поставки железной руды на заводы в ДНР и ЛНР.

    Как сообщалось ранее, Украина импортировала каменный уголь и антрацит из России с начала 2017 года на сумму 247,2 миллиона долларов или 69,1% от общего объема импорта.

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