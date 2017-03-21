Быков: блокада Донбасса выгодна для власти, а не государству

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В России решили не разрабатывать для граждан с паспортами так называемых ДНР и ЛНР упрощенного порядка пребывания на своей территории. Условия их пребывания в России оставили такими же, какие действуют для украинцев. То есть каждые 90 дней жители неподконтрольных Украине территорий обязаны покидать пределы РФ на 90 дней.

По сообщению агентства РБК-Украина, в Управлении по вопросам миграции подтвердили, что Россия считает владельцев паспортов так называемых ЛНР и ДНР иностранцами и гражданами Украины. Поскольку в указе президента России Владимира Путина говорится о жителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, поэтому на них распространяются те же правила, что и на украинцев.

Причины и последствия последних решений РФ относительно жителей самопровозглашенных республик, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Сергей Быков.

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По вашему мнению, почему Россия не ввела миграционных упрощений для владельцев паспортов так называемых Л/ДНР?

— В первую очередь, это является подтверждением дополнительным того факта, что РФ не воспринимает так называемые паспорта самопровозглашенных республик как действительные паспорта. И в указе президента РФ ни слова о так называемом признании паспортов Л/ДНР, ни о самих республиках, там речь идет исключительно о гражданах Украины. Соответственно, те документы, которые у жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины имеются на руках, эти люди подпадают полностью под те же самые требования, которые в РФ выдвигаются гражданам Украины. Поэтому здесь нельзя говорить о каком бы то ни было признании, не признании или о еще чем-то касательно паспортов Донецкой или Луганской так называемых народных республик.

Вы считаете, это стало определенным отрезвлением для сторонников России на неподконтрольных территориях?

— Если бы было какое-то опьянение, можно было бы говорить об отрезвлении. Поскольку опять же, не было ни слова ни о паспортах, ни о Л/ДНР, никакого протрезвления не было. Данный указ был подписан исключительно с целью повышения лояльности жителей Донбасса к РФ и установлению тех правил и тех возможностей, которые предусмотрены также и для граждан Украины. Поэтому здесь все прозрачно, спокойно и достаточно последовательно.

Исходя из этого, их считают украинцами?

— Конечно, они считаются гражданами Украины. И в указе президента РФ жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины считаются гражданами Украины.

Они себя такими не считают и хотели бы, наверное, другого?

— Понимаете, в одном замечательном произведении тоже было сказано, что котята не хотели мяукать, хотели, как поросята, хрюкать, но они же не стали из-за этого поросятами. Поэтому здесь абсолютно аналогичная история. Жители ОРДЛО являются гражданами Украины. Это точка, это факт, который никто не может оспорить, и никто не будет оспаривать.

Так или иначе, Россия бы не желала, чтобы люди бежали от обстрелов, от плохой жизни на ее территорию?

— Фактически, никаких препятствий для передвижения жителей ОРДЛО с паспортами, без паспортов на территорию РФ не было. Поэтому здесь говорить о каких-то облегчениях, упрощениях также не приходится. Та ситуация, которая была до этого указа, она остается прежней. И посещение граждан Украины РФ регламентируется тем соглашением, которое было подписано в Киеве, дополнением к соглашению, которое подписывал, в частности, министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Сейчас на неподконтрольных территориях речь идет о национализации украинских предприятий. Чего конкретно хочет Россия? Чтобы эти территории были в составе Украины или нет?

— Касательно предприятий, касательно территорий — это два абсолютно разных вопроса. То, что касается предприятий, здесь нельзя говорить о какой бы то ни было национализации, поскольку институциализированного государства на территории ОРДЛО, кроме Украины, не существует. Поэтому это не национализация, а обычный рейдерский захват с целью либо распила предприятий просто на металл, либо из интеграции в российскую экономику. Но опять же, говорить об интеграции в российскую экономику не приходится, поскольку те предприятия, в частности, в горнодобывающем комплексе являются менее инвестиционно привлекательными и менее экономически эффективными нежели те, которые находятся на территории РФ. Опять же, есть ряд угледобывающих бассейнов, угольных месторождений, где добыча угля осуществляется открытым способом, и нет необходимости шахтерам погружаться под землю. Поэтому это такой вопрос. Если мы говорим о территориях, пресс-секретарь президента РФ Песков заявил о том, что РФ не рассматривает возможности присоединения так называемых ДНР и ЛНР в состав РФ, поэтому здесь говорить о том сценарии, который состоялся в Крыму, также не приходится.

То есть Украине ничего не стоит делать в таком случае?

— Украине необходимо привлекать наших международных партнеров, в первую очередь США, для того, чтобы давить на РФ с целью возвращения украинских территорий Донбасса и украинских территорий Крыма. Это самое главная стратегическая цель, на которой должны сконцентрироваться украинские власти.

Какие последствия будет иметь государственная блокада торговли с оккупированными территориями?

— Это такое же отторжение территорий Донбасса, как из-за кризиса принятия решений украинская власть отторгнула Крым. В результате тех действий мы увидели, что сегодня Крым является полностью интегрированным в российскую как административную структуру, так и в экономическую структуру. Сегодня действия власти приводят, фактически, к отторжению Донбасса. И если мы посмотрим, в прошлый понедельник Захарченко, лидер так называемой ДНР, заявил о формировании так называемой государственной границы. То есть это, фактически, отторжение со стороны украинской власти украинских территорий. У меня вопрос — кто позволил украинской власти просто отбрасывать украинскую территорию. Я, конечно, понимаю политические мотивы, поскольку жители Донбасса не являются тем электоральным ядром для БПП и сегодняшних провластных сил, а являются как раз электоральным ядром для сегодняшних оппозиционеров. Поэтому данное действие с политической точки зрения — да, возможно, эффективно, но с государственной точки зрения — оно преступно.

Ранее адвокат Ярослав Гришин в эфире "ГС" заявил, что для силового задержания Нацполицией участников торговой блокады Донбасса не было законных оснований.

Также народный депутат Иван Крулько в эфире "ГС" заявил, что в Раде нужно провести дебаты по меморандуму с МВФ, а нардеп Борислав Розенблат подчеркнул, что пора выяснить, на какую страну работают чиновники с двойным гражданством.