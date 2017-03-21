"АрселорМиттал" о блокаде Донбасса: это трудно понять, но мы смирились

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Еще в начале марта, когда торговая блокада Донбасса была делом рук исключительно группы депутатов и ветеранов АТО, крупнейшее в Украине металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" заявила, что она несет угрозу его стабильному энергоснабжению и может привести к сокращению производства.

16 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие принятое накануне решение СНБО о полном прекращении грузовых перевозок с Донбассом.

Теперь же сроки снятия блокады напрямую увязаны с возвращением под контроль и юрисдикцию Украины предприятий, которые были "национализированы" самопровозглашенными республиками. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение о прекращении грузового транспортного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса угрожает экономическому росту Украины.

Новый год — новые проблемы

По словам генерального директора ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Парамжита Калона, 2016 год был достаточно хорошим годом для предприятия, которое демонстрировало достаточно стабильную работу.

В 2016 году "АрселорМиттал Кривой Рог" получил чистую прибыль в размере 2,7 млрд грн, чистый доход меткомбината по итогам прошлого года достиг 52,96 млрд грн.

Кроме того, предприятие является лидером по уровню заработной платы. Если средняя заработная плата по металлургической отрасли не превышает 6700 гривен, то на "АрселорМиттал" средняя зарплата достигает 8 400 гривен.

"Были определенные трудности на мировом рынке, но нам удалось их преодолеть. В прошлом году мы произвели 7 млн тонн стали, что приблизительно на 12% больше, чем в 2015 году. И в этом году мы тоже планируем приблизиться к цифре 7 млн тонн. Я не буду говорить, что цифра будет точно такой же, но очень близкой. В прошлом году были одни трудности, в этом году — другие", — сказал Парамжит Калон на пресс-конференции в Киеве.

И если в прошлом году трудности возникали с рынками сбыта продукции предприятия, а 87% всего объема реализуется именно на внешних рынках, то в этом году предприятие ожидает трудностей иного характера.

"В этом году трудности касаются сырья. Для нас это просто вызов — как обеспечить такое большое производство для производства 7 миллионов тонн стали сырьевыми материалами в необходимом количестве. Уголь, кокс, известняк, ферросплавы и металлолом — это основные сырьевые материалы, которые мы используем, и из-за этого у нас ощущается определенное давление на возможности нашего производства", — пояснил гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог".

По его словам, компании, которые в 2016 году поставляли сырье, сейчас испытывают определенные трудности, из-за чего и "АрселорМиттал" не может у них закупать материалы, ведь, как законопослушное предприятие, "АрселорМиттал" работает исключительно с компаниями, которые зарегистрированы и платят налоги в Украине.

Наверняка они знают, что делают

При этом Парамжит Калон отказался комментировать решение СНБО, сославшись на то, что не является политиком.

"Мы занимаемся исключительно бизнесом, и политически нейтральны. Если государственные органы и руководители государства принимают определенные решения, наверняка, они провели оценку, проанализировали ситуацию и имеют для этого основание. Некоторые решения являются очень сложными, и они воспринимаются очень тяжело, но мы должны учиться жить с этими решениями", — сказал Калон.

В этом году предприятие планирует реализовать несколько масштабных проектов по модернизации в рамках действующего производственного процесса, обычно это вызывает определенные трудности.

"Мы предполагаем, что влияние вот этого одновременного производственного и модернизации будет около одного, максимум, трех процентов. И, конечно, 1-2% мы принимаем во внимание за счет поставок сырья. Мировой рынок немного разогревается, и когда ситуация на рынке начнет подниматься, для нас возможны трудности даже по поставкам сырья из-за границы, как мы это делаем сегодня. Это касается не только затрат, но, есть риски, что даже необходимые объемы не будут нам доступны. И это основные вопросы, которые нас немного беспокоят", — поделился своими опасениями гендиректор.

Мы справимся, но это вызов для всей страны

Как подчеркнули руководители "АрселорМиттал Кривой Рог", естественно, что решение о блокаде, принятое на государственном уровне негативно скажется на рентабельности работы предприятия.

"Мы справимся с этой ситуацией, главное, чтобы страна также справилась — это вызов для всей страны. Не мы инициировали вопрос, что это проблема: и премьер министр проводит совещания, он об этом постоянно говорит, и ощущает, что это — угроза для украинской экономики. Мы также разделяем его озабоченность, но мы найдем уголь на других рынках, вопрос только, сколько он будет стоить. Мы поставляем уголь из Казахстана, кокс — из Польши, что-то довозим даже из Соединенных Штатов, или Австралии. Но вы понимаете, что если возить уголь из Австралии, сколько он будет стоить. Наша чистая прибыль выросла в два раза в этом году, но если мы будем покупать самые дорогие сырьевые материалы и привозить их за десятки тысяч километров, естественно, это будет влиять на нашу рентабельность, на нашу конкурентоспособность. Поэтому мы верим, что верим, что здравый смысл победит. И у нас будет возможность покупать то сырье, которое ближе к нам. Но мы не будем самостоятельно инициировать что-либо по этому поводу. Решение страны, решение правительства является для нас законом", — заключил заместитель генерального директора по вопросам сотрудничества с государственными органами и коммуникаций Владимир Ткаченко.