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    Общество

    Участники блокады планируют установить редут в Харьковской области

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (188)

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    Активисты утверждают, что решение СНБО о приостановке торговли с неподконтрольными территориями не действует, поэтому нужны меры по окончательному прекращению транспортного сообщения.
    Митинг сторонников блокады Донбасса. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Активисты выступают за возведение нового "блокадного редута" в Харьковской области, сообщает ТСН.

    Столкновения во время вече в поддержку блокады в Донбассе на Майдане в Киеве
    УНИАН
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    В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. 

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    По словам активистов, решение СНБО о приостановлении торговли с неподконтрольными территориями не действует, поэтому нужны меры по окончательному прекращению транспортного сообщения.

    "Есть информация, что в Харьковской области перевозят уголь и другие незаконные товары и не фиксируют перевозки документами. Сейчас мы анализируем эту ситуацию", — заявил активист Дмитрий Олейник.

    По его словам, если факты подтвердятся, "возможна установка редута в Харьковской области".

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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