Участники блокады планируют установить редут в Харьковской области

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Активисты выступают за возведение нового "блокадного редута" в Харьковской области, сообщает ТСН.

В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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По словам активистов, решение СНБО о приостановлении торговли с неподконтрольными территориями не действует, поэтому нужны меры по окончательному прекращению транспортного сообщения.

"Есть информация, что в Харьковской области перевозят уголь и другие незаконные товары и не фиксируют перевозки документами. Сейчас мы анализируем эту ситуацию", — заявил активист Дмитрий Олейник.

По его словам, если факты подтвердятся, "возможна установка редута в Харьковской области".

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.