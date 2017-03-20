Карасев о транше МВФ: блокадой маскируют реальные причины

РИА Новости Украина

Международный валютный фонд снова перенес рассмотрение вопроса о предоставлении Украине третьего транша по кредитной программе. В МВФ решили проанализировать последствия от блокады Донбасса для экономики всей страны.

Ранее предполагалось, что в понедельник, 20 марта, Фонд рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного кредита.

"Украинскую" отсрочку от МВФ на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"По моим данным, в Киеве еще неделю назад знали, что МВФ не будет рассматривать "украинский вопрос" 20 марта. И транша пока не будет. Соответственно, можно пока позволить себе популистские шаги, дабы лишить козырей оппонентов и нарастить рейтинг. Потому то, СНБО так неожиданно для многих согласовал и транспортную блокаду Донбасса, и санкции против "дочек" российских госбанков. Теперь все в один голос твердят, что МВФ изменил решение именно из-за блокады – но это не совсем так. Блокада – следствие и удобный повод. Реальные причины глубже и они, само собой, не публичны", — считает Карасев.

По его мнению, первое, что заставило Фонд усомниться в целесообразности очередной миллиардной выплаты – это попытки продавить в НАБУ Найджела Брауна.

"Никто даже не старается прикрывать его – Брауна – близость к президенту и его окружению. И в МВФ, по моим данным, уверены, что с Брауном дела не будет. Подконтрольный аудитор сделает единственный эффективно работающий независимый антикоррупционный орган не таким уж независимым.

Второе – очередной скандал с инвесторами, о котором мало говорят в Украине, но хорошо знают в Вашингтоне. Американская Cargill – к слову, просто крупнейшая продовольственная корпорация в мире – третий месяц не может получить у Кабмина элементарные разрешительные документы для дноуглубления строящегося терминала. В стране война и кризис, а строительство огромного терминала в порту под угрозой срыва, потому что на Грушевского с февраля не могут найти времени поставить одну подпись.

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Логика функционеров МВФ понятна – вы просите денег одной рукой, а второй рукой разгоняете крупных инвесторов, которые чудом к вам попали. Что будет дальше?", – написал Карасев.