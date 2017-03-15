Все дороги, ведущие в ДНР и ЛНР, будут перекрыты до 13:00 - Турчинов

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что все транспортные пути, ведущие в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, будут перекрыты до 13.00 среды.

СНБО Украины в среду принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями, создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения.

"На выполнение решения СНБО к 13.00 сегодняшнего дня будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения", — заявил Турчинов журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина".

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.