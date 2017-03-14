наверх
15.03.201700:40
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.08
  • USD26.90+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Активисты перекрыли проспект перед Одесской ОГА в поддержку блокады

    Тема:

    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (61)

    (обновлено: )26302
    Перед перекрытием проспекта активисты общались с главой ОГА Максимом Степановым, который пытался убедить их, что, ликвидируя "редут" близ Кривого Торца, власти действовали в рамках закона.
    Акция в поддержку блокады в Донбассе в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Одесские активисты, которые поддерживают участников транспортной блокады в Донбассе, на несколько минут перекрыли проспект Шевченко, напротив областной госадминистрации (ОГА).

    Участники блокады Донбасса, один из редутов. Архивное фото
    УНИАН
    Мы сделали, что смогли: соцсети о разгоне блокады

    По их словам, это символическая блокада — в знак поддержки блокады настоящей.

    "Перед перекрытием проспекта активисты общались с главой ОГА Максимом Степановым, который пытался убедить их, что, ликвидируя "редут", власти действовали в рамках закона. Не убедив, он спел вместе с участниками акции гимн Украины и ушел", — пишет "Думская".

    Читайте также: Тимошенко снова против Порошенко плюс "режим внутренней оккупации"

    В акции принимали участие около 300 человек.

    В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады.

    048.ua
    Акция в поддержку блокады в Донбассе в Одессе

    Кроме того, во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

    Думская.net
    Глава Одесской ОГА Максим Степанов исполняет гимн вместе с активистами

    В ответ на действия правоохранителей во многих областных центрах Украины состоялись акции протеста с требованием освободить "блокировщиков". Некоторые акции протеста не обошлись без горящих покрышек. В ночь на вторник, 14 марта, появилась информация об освобождении задержанных.

    Читайте также — Участник от РФ на Евровидение-2017: скандал или провокация?

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Акция в поддержку блокады в Донбассе в Одессе
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Блокирование работы Сбербанка в Украине на улице Владимирская
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Флаг Нидерландов
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией