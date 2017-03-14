Активисты перекрыли проспект перед Одесской ОГА в поддержку блокады

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Одесские активисты, которые поддерживают участников транспортной блокады в Донбассе, на несколько минут перекрыли проспект Шевченко, напротив областной госадминистрации (ОГА).

По их словам, это символическая блокада — в знак поддержки блокады настоящей.

"Перед перекрытием проспекта активисты общались с главой ОГА Максимом Степановым, который пытался убедить их, что, ликвидируя "редут", власти действовали в рамках закона. Не убедив, он спел вместе с участниками акции гимн Украины и ушел", — пишет "Думская".

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В акции принимали участие около 300 человек.

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады.

048.ua Акция в поддержку блокады в Донбассе в Одессе

Кроме того, во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

Думская.net Глава Одесской ОГА Максим Степанов исполняет гимн вместе с активистами

В ответ на действия правоохранителей во многих областных центрах Украины состоялись акции протеста с требованием освободить "блокировщиков". Некоторые акции протеста не обошлись без горящих покрышек. В ночь на вторник, 14 марта, появилась информация об освобождении задержанных.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.