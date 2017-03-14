На Майдане Незалежности проходит митинг в поддержку блокады Донбасса

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Во вторник вечером несколько сотен человек собрались на Майдане Незалежности в центре Киева в поддержку блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, передает УНН.

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"На сцене — флаги Украины и красно-черные флаги. Некоторые участники зажгли файеры. Рядом со сценой стоит палатка, где все желающие могут записаться в качестве волонтера и помогать участникам блокады", — говорится в сообщении.

Участники митинга, которые пришли на Майдан Незалежности, ожидают начала марша добровольцев. К митингующим обратился украинский депутат Егор Соболев, призвав всех самоорганизовываться.

Ранее лидер батальона ОУН Николай Коханивский призвал собравшихся на Марш добровольцев на Майдане идти громить офис Рината Ахметова.