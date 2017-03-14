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    Киев

    На Майдане Незалежности проходит митинг в поддержку блокады Донбасса

    (обновлено: )56829
    Некоторые участники митинга зажгли файеры. Рядом со сценой стоит палатка, где все желающие могут записаться в качестве волонтера и помогать участникам блокады.
    На Майдане Незалежности проходит митинг в поддержку блокады Донбасса
    УНН

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Во вторник вечером несколько сотен человек собрались на Майдане Незалежности в центре Киева в поддержку блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, передает УНН.

    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa
    Участники блокады нарушали законы с первого дня - Фурса

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    "На сцене — флаги Украины и красно-черные флаги. Некоторые участники зажгли файеры. Рядом со сценой стоит палатка, где все желающие могут записаться в качестве волонтера и помогать участникам блокады", — говорится в сообщении.

    Участники митинга, которые пришли на Майдан Незалежности, ожидают начала марша добровольцев. К митингующим обратился украинский депутат Егор Соболев, призвав всех самоорганизовываться.

    Ранее лидер батальона ОУН Николай Коханивский призвал собравшихся на Марш добровольцев на Майдане идти громить офис Рината Ахметова.

    УНН
    На Майдане Незалежности проходит митинг в поддержку блокады Донбасса

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