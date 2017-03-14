КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В центре Киева на Крещатике противники разгона торговой блокады Донбасса начали громить отделения "Альфа-банка", сообщает "УНН".

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Один из протестующих сбил вывеску из отделения банка.

"Остальные начали забрасывать двери банка кирпичами. Толпа криками поддерживала протестующих. Через секунду в толпе вспыхнула драка. Полиция бездействует", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что протестующие у Михайловского собора начали забрасывать камнями и петардами окна одного из офисов, расположенного напротив здания МИД Украины.

У стен Михайловского собора выстроились правоохранители.

ukranews.com На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили "Альфа-банк"

Ранее сообщалось, что на Майдане Незалежности в Киеве проходит митинг в поддержку блокады Донбасса.