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    Киев

    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили "Альфа-банк"

    (обновлено: )25502
    Активисты стали забрасывать двери банка кирпичами. Затем протестующие у Михайловского собора начали забрасывать камнями и петардами окна одного из офисов, расположенного напротив здания МИД Украины.
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банк
    ukranews.com

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В центре Киева на Крещатике противники разгона торговой блокады Донбасса начали громить отделения "Альфа-банка", сообщает "УНН".

    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa
    Участники блокады нарушали законы с первого дня - Фурса

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    Один из протестующих сбил вывеску из отделения банка.

    "Остальные начали забрасывать двери банка кирпичами. Толпа криками поддерживала протестующих. Через секунду в толпе вспыхнула драка. Полиция бездействует", — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что протестующие у Михайловского собора начали забрасывать камнями и петардами окна одного из офисов, расположенного напротив здания МИД Украины.

    У стен Михайловского собора выстроились правоохранители.

    ukranews.com
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили "Альфа-банк"

    Ранее сообщалось, что на Майдане Незалежности в Киеве проходит митинг в поддержку блокады Донбасса.

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