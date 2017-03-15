Эксперт: силовой разгон блокады установит новую линию конфликтов в политике

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Разгона участников блокады в Донбассе не было, правоохранители только задержали вооруженных людей, которых впоследствии отпустили. Так события 13 марта прокомментировал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

По поводу блокады в эфире радиостанции Голос Столицы высказался политтехнолог Олег Постернак.

"В этом деле есть очень сильный политический и олигархический контекст. Политический контекст блокадного дела состоит в том, что что за спиной у этого дела стоят определенные политические силы. Я имею в виду "Самопопмич", УКРОП и активистов, общественные структуры ветеранов АТО. И применить к ним силу будет означать установить новую линию конфликтности в украинской политике. То есть, это позволит "Самопомочи" и УКРОПу выйти и сказать: "Вот, мы — реальная оппозиция, мы выступили против власти, и против нас идет в атаку, в лобовую атаку государственный аппарат во главе с Порошенко, Аваковым и т.д.". То есть, для власти это мощный репутационный урон, чего она себе, конечно же, сейчас позволить не может", — считает эксперт.

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники СБУ и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады.

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В свою очередь в СБУ сообщили, что во время проведения мероприятий по обеспечению мер безопасности в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) правоохранители выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

В ответ на действия правоохранителей во многих областных центрах Украины состоялись акции протеста с требованием освободить "блокировщиков". Некоторые акции протеста не обошлись без поджога автомобильных покрышек. В ночь на вторник, 14 марта, появилась информация об освобождении всех задержанных.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.