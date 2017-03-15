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    Блокада Донбасса. Аваков прокомментировал конфликт с Парасюком

    Тема:

    Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе (96)

    (обновлено: )84930
    По мнению министра внутренних дел, никто не сделал больше для извращения понятия депутатской неприкосновенности, как внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк извращает понятие депутатской неприкосновенности, считает министр внутренних дел Арсен Аваков.

    "Никто не сделал больше для извращения понятия депутатской неприкосновенности, чем депутат Парасюк", — написал в среду утром глава МВД в своем микроблоге в Twitter.

    ​Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей

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    Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

    Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

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    По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.

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