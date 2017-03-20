В Украине возможен переворот - Бондаренко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

События прошлой недели ярко продемонстрировали нынешнюю расстановку сил в украинском политикуме. Стоило радикалам под управлением главы МВД надавить в вопросе блокады Донбасса и санкций российским банкам, власть сразу же пошла на их условия. Но если раньше вмешаться в ситуацию могли западные партнеры, то сейчас, когда у них хватает своих проблем, они предпочли пустить все на самотек.

Чем может закончится для Украины равнодушие тех, кто до недавнего времени управлял всеми внутренними процессами в государстве РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"В принципе, безразличия Запада к Украине стоило ожидать. Не будет же весь мир целиком и полностью жить только украинским вопросом. Сейчас и есть более актуальные вопросы, поэтому Запад не будет сосредотачиваться только на украинском факторе. Если Киев не демонстрирует конструктива, каких-либо подвижек, то от него отворачиваются и дают возможность плыть по течению, самому решать свои проблемы. Врач может помочь больному только в том, случае, если тот согласен лечиться. Если же ему больше нравится болеть, и наблюдать за тем, как все вокруг его жалеют, то у любого врача опустятся руки", — говорит Бондаренко.

По его словам, в ситуации отсутствия внешнего управления бразды правления государства может взять на себя кто угодно.

"Управлять внутренними процессами сможет любой — тот, кто окажется наиболее удачливым и склонным к авантюрам и интригам. Вспомните 1917-й год в России — по самым оптимистическим оценкам, партия большевиков насчитывала три с половиной тысячи человек на всю многомиллионную страну. Но это не помешало им прийти к власти, управлять государством, поставив его на колени", - отметил политолог, по мнению которого свое слово в этой ситуации могут сказать радикалы.

"Любая революция заканчивается диктатурой, а не какими-то демократическими формами правления. Даже если после революции приходит демократия, то только на короткое время. Какой будет эта диктатура, дикой и радикальной или же "образованной" никто не может сказать. В Украине и сейчас не действует ни один из принципов демократии — нет ни свободы слова, ни свободы выбора, массовых собраний", — считает Бондаренко.

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации возможны самые неожиданные варианты развития событий.

"Я не верю в майданы, но абсолютно допускаю государственный переворот. На прошлой неделе стало понятно, что может быть в стране. Петра Порошенко фактически заставили согласиться с планом Турчинова-Авакова относительно блокирования железнодорожных путей на востоке. Не случайно, что за день перед этим начались захваты администраций, а в день когда заседал СНБО в Верховную Раду вошли люди в военной форме. Порошенко показали, что точно также могут прийти в Администрацию президента, и не 5-7 человек, а 500-700. В данной ситуации такая угроза сохраняется", - резюмировал он.