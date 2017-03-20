В штабе блокады сообщили, сколько продлится блокирование

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Блокирование торговли с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей будет продолжено до освобождения всех украинских военнопленных. Об этом сообщает штаб блокады на своей странице в Facebook.

"Блокада продолжается и будет продолжаться до полного выполнения требований, а именно: немедленного освобождения всех украинских военнопленных и принятия закона об оккупированной территории. (…) Блокада длится уже 54 дня. За это время редут "Богдан" не допустил пересечения линии разграничения 38 880 вагонов; редут "Запорожье" — 27 600 вагонов за 46 дней; редут "16 добровольческого батальона" — 118 560 вагонов за 38 дней. Редуты "Рошен" и "Соловей" выполняют наблюдательные функции, мобильные группы выполняют наблюдение за работой КПП "Новотроицкое". Редут имени Конрада Аденауэра на станции Конотоп Сумской области выполняет наблюдательные и аналитические функции", — отмечается в сообщении штаба.

По данным штаба, за время блокирования прекращена работа предприятий на неподконтрольных территориях, а именно: шахты "Комсомолец", "Свердловскантрацит", "Ровенькиантрацит", "Енакиевский металлургический завод", объединение "Краснодонуголь", "Алчевский металлургический комбинат" и "Донецкий металлургический завод".

СНБО одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.