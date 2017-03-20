Блокада Донбасса — могильщик коалиции и Верховной Рады

Павел Рудяков, эксперт

Если Петр Порошенко, вводя блокаду Донбасса, рассчитывал показать недоброжелателям внутри страны и в Европе способность контролировать ситуацию, заодно сбив волну внутриполитической нестабильности, то расчет оказался неверным. Решение о подключении государственных органов к начатой "активистами" блокаде на время сняло с повестки дня проблему силовой зачистки редутов. Что же касается демонстрации президентского контроля, то с этим еще бабушка надвое сказала. Пока, во всяком случае, о чем-то подобном говорить рано. Как будет развиваться ситуация с блокадой не на бумаге, а на деле, покажет время, думаю, самое ближайшее. И тут, как говорится, возможны варианты, причем, даже такие, что президента вряд ли обрадуют. Волну нестабильности сбить не удалось, она никуда не делась, перейдя в новые формы. Позиции же самого Порошенко и внутри страны, и за рубежом, в первую очередь, в Европе заметно пошатнулись.

Ослабли и позиции президентских соратников. Особенно, тех, кто был делегирован в Верховную Раду. Проявленная в блокадной истории президентом уступчивость, граничащая со слабостью, поставила фракцию "Блока Петра Порошенко" и ее союзников в затруднительное положение, выход из которого, скорее всего, придется теперь искать в досрочных парламентских выборах. Один киевский политолог в одном из московских ток-шоу, посвященных блокаде Донбасса, выглядел явно озадаченным и озабоченным. Прятаться от критики и издевательств со стороны ведущего и других участников программы ему пришлось за счастливо найденной, как он, видимо, посчитал формулой: "Я не поддерживал блокаду активистов, но как лояльный гражданин поддерживаю блокаду от имени власти". Позиция, не способная вызвать ничего, кроме удивления, жалости и иронической улыбки: весьма странный ход мысли, весьма оригинально истолкованная лояльность. Депутатам из президентской фракции придется, похоже, ей следовать, изображая из себя "лояльных граждан". В глазах избирателей это, пожалуй, политической смерти подобно. Во фракции БПП это хорошо понимают.

Для народных избранников времена наступили непростые, тяжелые времена. Самые, пожалуй, тяжелые для этой части партии власти после 2014 года. Идет авральная сдача позиций. Президент поддался давлению со стороны политической закулисы и демонстративно вышедших на авансцену "активистов". Причем, сделал это после откровенного плевка в лицо в виде мерзкой выходки группы "блокираторов" во главе с Владимиром Парасюком, то есть, в самый неподходящий для себя и для здоровой части общества момент. Власть еще не обратилась в паническое бегство а-ля Виктор Янукович, но уже, по сути дела, начала большое отступление. Отступление бессистемное, не предполагающее ни плана, ни контригры, угнетающее своей безысходностью. В одном из материалов в немецких СМИ на эту тему был сделан вывод, согласно которому блокада Донбасса со стороны Киева – это шаг к расколу Украины. Можно добавить: и к досрочной отставке президента и/или Рады. Бесславной отставке. "Папе" пока еще есть, куда отступать, а депутатам? Депутатам практически некуда. Если президент продолжит пятиться назад, как уже попятился, то сдаст их со всеми потрохами куда охотнее и легче, чем… Чем, например, "Roshen".

Другой представитель племени политологов решил изображать из себя не только "лояльного гражданина", но и исторического оптимиста, заявив, что "власть продемонстрировала силу, вернула себе монополию на насилие". Не вернула, не продемонстрировала. Когда полиция и "активисты" померялись силой, то разошлись вничью: снесли один редут, остальные не тронули; колонна Парасюка, преодолев один блокпост, не прошла второй. Моральная победа осталась за "активистами". Силовики на следующий день прибежали в Раду извиняться за свое поведение, Парасюк же даже бровью не повел. А монополия, откуда? Если государство вынуждено на официальном уровне, вопреки собственной точке зрения, поддерживать весьма спорную инициативу "активистов", откровенно позиционирующих себя как его противников. Если блокады не одна, а две: "наша" и "не наша". "Активисты", к тому же, уже заявили, что будут "контролировать" ту из них, за которую отвечает государство. Дав понять, что не потерпят, чтобы оно – государство – лезло со своей новой "игрушкой" в их блокадный "песочник". И что с этим делать? Инициатива-то на стороне не государства, а "активистов". Правила игры определяют сегодня именно они. Они же предлагают новые темы. А если предложат наступление в Донбассе? Что если группа вооруженных радикалов, решив атаковать ДНР-ЛНР, ринется вперед, кто даст гарантию, что власти не придется потакать им и в этом?

Обеспечить монополию государства на блокаду президенту не удалось. Возможно, такая задача оставлена на завтра. Однако решить ее будет не так просто. Без силовой зачистки редутов по примеру того, что был ликвидирован в Кривом Торце, обойтись вряд ли удастся. Пока же блокады две: одна – государственная, другая – "активистская". Если думать о том, какое влияние оказывает, и еще может оказать блокада на Раду, то принимать во внимание следует обе. Имея в виду, что влияние в каждом из случаев будет разным. Первое, что, безусловно, придется делать фракциям и депутатским группам, это вырабатывать позицию. Поддерживать ли одну из блокад, или обе сразу? Или же в духе фронды продолжать публично осуждать саму идею блокирования, рискуя нарваться на гнев президента?

Накануне принятия СНБОУ решения о блокаде и сразу после него Верховную Раду затрясло, заколотило. Атмосфера в сессионном зале и в кулуарах накалилась. Работа забуксовала. Голосования пошли вразнобой. Заготовленный сценарий избрания аудитора НАБУ от парламента дал сбой. Принять решение, заказанное Банковой, не удалось, не хватило голосов. Задним числом попробовали свалить вину на американцев из посольства, но выглядела эта попытка как-то не очень убедительно. Да, чести ни Раде, ни другим ветвям власти эта информация не добавила. Страхов и сомнений депутатам добавили люди из силовых структур в камуфляже, появившиеся на парламентской трибуне, невесть откуда, во вторник, ушли. Осадок от их появления, однако, остался. Причем, осадок уж очень неприятный, и тоже, кстати говоря, настораживающий, пробуждающий новые страхи. Тем более, что в следующий раз в зале заседаний могут появиться другие люди в камуфляже – "активисты", которые вряд ли примутся объяснять депутатам свое поведение, а потребуют объяснений от них. Осудить Парасюка за его последние "художества" на востоке Рада не рискнула. Сам он чувствовал себя спокойно уверенно. Критику от президента, не проглотил, молча, а громко затявкал в ответ, причем, весьма грубо и беспардонно. Никто не остановил, никому не захотелось поставить зарвавшегося героя на место.

Государство Украина переживает не лучшие времена. Все смешалось, почти все разбалансировалось, многое усугубилось. В работу высшего законодательного органа изменения внесли мощную деструктивную струю. Это случилось не сейчас, но именно сейчас приобрело без преувеличения угрожающие масштабы. Для Верховной Рады в такой ситуации практически не остается ниши, в которой она могла бы быть полезна. Сегодня парламент Украине не нужен. Ни парламент легитимный, работающий, ответственный, ни такой, каким он есть в данный момент: нелегитимный, работающий через пень колоду, безответственный. В политическом процессе уже определились основные субъекты, готовые вести каждый свою игру. Это – "активисты", это – президент, это – местные органы власти. Для Рады как таковой места не осталось. Для отдельных депутатов местечко в уголке при желании еще можно поискать и отыскать, но уже только в роли, подобной той, которую с такой охотой и с таким рвением играет Парасюк.

Свободной ниши не остается и для парламентского большинства, того самого, которое – пропрезидентское. Президент теперь своему большинству не патрон, не партнер, не союзник. Оно ему не нужно. Для решения актуальных политических задач Порошенко, видимо, станет искать не постоянных, а ситуативных союзников, перескакивая от одного из них к другому, как человек, идущий по болоту: с кочки – на кочку. В блокаде ДНР-ЛНР союзник президента определился: им стали радикальные "активисты", затеявшие поначалу так не понравившуюся Петру Алексеевичу блокаду. На новом, только начинающем вырисовываться фронте политической борьбы Киева – против Берлина, Парижа, Брюсселя, дружно осудивших введение государственного запрета на перемещение грузов через линию разграничения в Донбассе, они – радикалы – тоже могут пригодиться. А вот, Верховная Рада в намечающемся противостоянии с Европой пригодится вряд ли. Разве что наиболее решительно настроенные депутаты потянут парламент следом за собой и своими идеями по радикальному пути, напоминающему тот, на который встали в настоящий момент "активисты" разных мастей.