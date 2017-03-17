Битва вышиванок. В Раде отметили 100-летие Украинской революции

В Украине отмечают столетие Украинской революции 1917 года. Народные депутаты на торжественное заседание Рады пришли в национальной одежде и исполнили молитву за Украину "Боже великий единый".

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В пятницу также в Украине отмечают 100 лет создания Украинской Центральной Рады.

Ранее сообщалось, Институт национальной памяти начинает информационную кампанию к столетию событий украинской революции 1917-1921 годов. Историки называют украинской революцией 1917 —1921 годов события на территории нынешней Украины, которые являлись частью революции 1917 года в России и гражданской войны. Президент Украины Петр Порошенко в январе поручил государственным органам провести мероприятия по празднованию 100-летней годовщины украинской революции.