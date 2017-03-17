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    Фотоленты

    Битва вышиванок. В Раде отметили 100-летие Украинской революции

    (обновлено: )17003
    Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко и Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время заседания Верховной Рады Украины
    Народный депутат Елена Кошелева во время заседания Верховной Рады Украины
    Александра Кужель во время заседания Верховной Рады
    Народный депутат Юрий Береза во время заседания Верховной Рады Украины
    Олег Ляшко во время заседания Верховной Рады Украины
    Ирина Геращенко во время заседания Верховной Рады Украины
    Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко во время заседания Верховной Рады Украины
    Александра Кужель во время заседания Верховной Рады
    Виктория Сюмар во время заседания Верховной Рады Украины
    Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко во время заседания Верховной Рады Украины
    Олег Ляшко во время заседания Верховной Рады Украины
    Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко и Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время заседания Верховной Рады Украины
    Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время заседания Верховной Рады Украины
    УНИАН
    Народный депутат Елена Кошелева во время заседания Верховной Рады Украины
    Народный депутат Елена Кошелева во время заседания Верховной Рады Украины
    УНИАН
    Александра Кужель во время заседания Верховной Рады
    Александра Кужель во время заседания Верховной Рады
    УНИАН
    Народный депутат Юрий Береза во время заседания Верховной Рады Украины
    Народный депутат Юрий Береза во время заседания Верховной Рады Украины
    УНИАН
    Олег Ляшко во время заседания Верховной Рады Украины
    Олег Ляшко во время заседания Верховной Рады Украины
    Украинское фото
    Ирина Геращенко во время заседания Верховной Рады Украины
    Ирина Геращенко во время заседания Верховной Рады Украины
    facebook.com/iryna.gerashchenko
    Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко во время заседания Верховной Рады Украины
    Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания Верховной Рады Украины
    strana.ua
    Александра Кужель во время заседания Верховной Рады
    Александра Кужель во время заседания Верховной Рады
    glavcom.ua
    Виктория Сюмар во время заседания Верховной Рады Украины
    Виктория Сюмар во время заседания Верховной Рады Украины
    glavcom.ua
    Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко во время заседания Верховной Рады Украины
    Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания Верховной Рады Украины
    glavcom.ua
    Олег Ляшко во время заседания Верховной Рады Украины
    Олег Ляшко во время заседания Верховной Рады Украины
    Украинское фото

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    Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время заседания Верховной Рады Украины

    В Украине отмечают столетие Украинской революции 1917 года. Народные депутаты на торжественное заседание Рады пришли в национальной одежде и исполнили молитву за Украину "Боже великий единый".

    Читайте также: Зарисовка с натуры. Жизнь на фоне годовщины Революции достоинства

    В пятницу также в Украине отмечают 100 лет создания Украинской Центральной Рады.

    Ранее сообщалось, Институт национальной памяти начинает информационную кампанию к столетию событий украинской революции 1917-1921 годов. Историки называют украинской революцией 1917 —1921 годов события на территории нынешней Украины, которые являлись частью революции 1917 года в России и гражданской войны. Президент Украины Петр Порошенко в январе поручил государственным органам провести мероприятия по празднованию 100-летней годовщины украинской революции.

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