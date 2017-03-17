На Кипре прогремел взрыв в здании, где находится офис радиостанции РФ

Взрыв прогремел в г. Лимасол на Кипре в здании, где расположен офис российской радиостанции Russian Wave, говорится в сообщении радиовещателя в Facebook.

Как отмечается, в пятницу утром сотрудники станции не смогли попасть на место работы, поскольку здание было охвачено огнем, из окон первого этажа валил густой дым.

По предварительным данным, возгоранию предшествовал взрыв на 1 этаже — в офисе салона красоты.

"В считанные минуты огонь перекинулся на второй этаж. Район и подъезды к зданию оцепила полиция, на место прибыли шесть пожарных машин. Пожарным понадобилось около двух часов, чтобы взять огонь под контроль. Никто не пострадал", — сказано в сообщении.

По данным радиостанции, сейчас полиция выясняет причины взрыва и не исключает версию теракта. На данный момент здание обесточено. Пожарные уже покинули место происшествия, дорожные службы очистили проезжую часть от пепла и осколков. Движение транспорта возобновилось в нормальном режиме.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в результате взрыва на заводе "Запорожкокс" погибли четыре человека.