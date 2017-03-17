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    На Кипре прогремел взрыв в здании, где находится офис радиостанции РФ

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    По предварительным данным, возгоранию предшествовал взрыв на 1 этаже - в офисе салона красоты. Согласно сообщению радиостанции, сейчас полиция выясняет причины взрыва и не исключает версию теракта.
    Russian Wave Radio в Facebook

    Взрыв прогремел в г. Лимасол на Кипре в здании, где расположен офис российской радиостанции Russian Wave, говорится в сообщении радиовещателя в Facebook.

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    Как отмечается, в пятницу утром сотрудники станции не смогли попасть на место работы, поскольку здание было охвачено огнем, из окон первого этажа валил густой дым.

    По предварительным данным, возгоранию предшествовал взрыв на 1 этаже — в офисе салона красоты.

    "В считанные минуты огонь перекинулся на второй этаж. Район и подъезды к зданию оцепила полиция, на место прибыли шесть пожарных машин. Пожарным понадобилось около двух часов, чтобы взять огонь под контроль. Никто не пострадал", — сказано в сообщении.

    По данным радиостанции, сейчас полиция выясняет причины взрыва и не исключает версию теракта. На данный момент здание обесточено. Пожарные уже покинули место происшествия, дорожные службы очистили проезжую часть от пепла и осколков. Движение транспорта возобновилось в нормальном режиме.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье в результате взрыва на заводе "Запорожкокс" погибли четыре человека.

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