Парасюк - папа анархии. Соцсети о драчуне-нардепе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ситуация на востоке Украины приковала к себе внимание новым депутатским инцидентом. Во вторник вечером, 14 марта, на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку, и весьма активное участие в нем принимал нардеп Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

Однако на этом история не закончилась. В среду утром народные депутаты из трех фракций заблокировали трибуну Верховной Рады, протестуя против действий Парасюка. Заместителю председателя ВР Оксане Сыроед пришлось досрочно закрыть утреннее заседание после того, как трибуну заняли люди в камуфляже. Не остался в стороне от конфликта и глава государства: Петр Порошенко назвал позорным инцидент, который произошел между полицейскими и Парасюком.

В украинском сегменте соцсетей нардеп Парасюк, демарш в Раде и реакция Порошенко в одночасье стали топовыми темаи: "Где Парасюк — там и анархия. Рада сегодня и часа не поработала, беспредел с большой дороги перекочевал в сессионный зал". "В темное время суток на блок посту вас имеют право валить на поражение. Не провоцируйте людей с оружием. В зоне АТО, во время войны", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook