Нардеп назвал Раду чебуречной

"Господин председатель! Из-за того, что вы систематически нарушаете регламент, вы сделали из парламента чебуречную. Тот беспорядок, который вчера был. Поэтому не нарушайте регламент. Это первое. Во-вторых, я не могу дальше находиться в коалиции, которая ведет к такому беспорядку. Я выхожу из коалиции", — сказал Мельничук, обратившись к Парубию.

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Ранее Сергей Мельничук исправил свою электронную декларацию. Политик изменил сумму дохода наличных средств за 2015 год с 1 триллиона гривен на 10 млн гривен.