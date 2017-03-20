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    Итог блокады Донбасса: "сомалитизация" и развал Украины

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (176)

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    Что всегда блестяще удавалось украинским властям, это поражать мир своей непредсказуемостью. Казалось бы, ничто не предвещало решения СНБО о блокаде Донбасса, а нате.
    Столкновения во время вече в поддержку блокады в Донбассе на Майдане в Киеве
    УНИАН

    Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

    Власть выступала против, и вдруг громом среди ясного неба прозвучало грозное "временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также к возвращению под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями". Блокада Донбасса из самодеятельности "патриотов" превратилась в официальную политику государства Украина.

    Эрозия государственности

    Попытка Петра Порошенко перехватить инициативу и "перерадикалить радикалов" будет иметь крайне разрушительные последствия для государства.

    Алексей Плотников. Архивное фото
    Украинское фото
    МВФ и транш: влияние блокады Донбасса очевидно – Плотников

    Основой правопорядка в любой стране является монополия государства на насилие. Проблемы с осуществлением этой функции возникли на Украине сразу же после "революции достоинства". Несмотря на попытки вписать майданных радикалов в силовые структуры, в стране действует масса неподконтрольных парамилитарных группировок, а нападения на суды, перекрытия трасс, погромы и блокады стали повседневностью.

    Но до решения СНБО от 15 марта государство хотя бы пыталось делать вид, что противодействует радикалам и "активистам". Сейчас же потеря монополии на насилие стала юридически признанным фактом. Государство и его правоохранительные органы более не являются гарантом правопорядка и самой сильной репрессивной компонентой на Украине. Власть отныне можно и нужно шантажировать, добиваясь от нее антиконституционных и противозаконных уступок.

    Именно готовность управленческих структур Украины утверждать заведомо незаконные решения под давлением вооруженных банд стало вторым важным последствием решения СНБО.

    ОРДЛО де-юре являются неотъемлемой территорией Украины, а жители региона – гражданами Украины, которым гарантированы все предоставляемые Основным законом права. Однако отныне указом гаранта Конституции закреплена транспортная изоляция Донбасса от остальной территории Украины.

    Несколько "забыли" члены СНБО и о том, что уголовным кодексом страны запрещено перекрытие магистралей, за что полагается уголовная ответственность. Но теперь, оказывается, делать это можно, если очень хочется.

    И последующие поколения "активистов", которые планируют со 2 апреля заблокировать границу с РФ, вполне могут ссылаться на решение СНБО, ставшее частью законодательного поля Украины.

    Это нарушение международных обязательств

    С момента начала вооруженного конфликта в Донбассе аргументация Киева строилась на том, что некие внешние силы (по версии Украины – РФ) пытаются оторвать часть украинских территорий от страны, чему противодействуют силы АТО, задачей которых является возврат "охваченных сепаратизмом регионов". На достижении этой цели строилась и дипломатическая работа украинской стороны, требовавшей восстановления контроля над государственной границей.

    Цена блокады Донбасса для Украины. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Цена блокады Донбасса для Украины

    Единственным международным документом, регулирующим мирное разрешение украинского конфликта, являются утвержденные Советом Безопасности ООН Минские соглашения. В течение двух лет с момента принятия резолюции Киеву достаточно успешно удавался тихий саботаж "Минска-2". Все изменило решение СНБО о введении государственной блокады мятежного региона. По сути, Совбез Украины провел новую государственную границу с Донбассом, из-за чего у международных партнеров может возникнуть вполне закономерный вопрос, контроля над каким именно участком границы добивается Киев.

    Становятся полностью бессмысленными и требования продолжения антироссийских санкций. Если высший орган безопасности Украины самолично отрезает от страны кусок территории и обязывает МВД, Национальную полицию, Нацгвардию и СБУ обеспечить блокаду, то в чем тогда спор Украины с России? И какие могут быть претензии к Александру Захарченко, также объявившему линию разграничения государственной границей ДНР?

    В отличие от Порошенко, международные партнеры отлично поняли весь маразм решения СНБО, дружно выразив осуждение блокаде и недоумение по поводу дальнейших намерений Киева.

    Размножение Украины почкованием

    Но самым страшным последствием для Киева может стать разделение Украины на несколько государств.

    Во-первых, блокадная активность полностью загнала диалог с Донбассом в тупик. Донецк и Луганск "национализировали" предприятия до окончания блокады, а СНБО ввел блокаду до возврата предприятий. Приплыли, называется.

    Между тем, усилия "блокираторов" подтолкнули Донбасс к резкому всплеску государственного строительства, все больше приобретающего черты "альтернативного" центра украинской государственности. Гражданство ДНР и ЛНР дает больше преимуществ для пребывания в РФ, чем паспорта Украины, что сделает документы популярными среди миллионов украинцев, работающих в России. Вышли республики за свои границы и объявив о социальной поддержке жителей подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Национализация создала для ОРДЛО экономическую и налоговую базу, а эшелоны с углем, которые пошли в Россию, уже засвидетельствовали, что республики будут осуществлять и международную торговлю.

    Ангела Меркель и Дональд Трамп
    Скриншот с Youtube
    Трамп и Меркель "прошлись" по Донбассу и Минску

    17 марта лидеры ДНР и ЛНР  приняли участие в первом заседании Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» в Крыму, и Александр Захарченко даже не отрицает, что границы республик могут измениться. Растущая сомализация Украины и экономический кризис могут добавить донецкому лидеру сторонников на Украине, на фоне которой ДНР смотрится образцом порядка и социального государства. К слову, размер коммунальных платежей в ДНР и ЛНР остался на уровне 2013 г., что крайне актуально для украинцев.

    Другая опасность подстерегает Киев с Запада. Конфликт с "ветеранами" по поводу блокады снова показал, что региональное противостояние в стране никуда не исчезло. Практически все областные советы Западной Украины выступили против центральной власти и поддержали блокаду. И, заупрямься Порошенко, совершенно не факт, что регионы по привычке не объявили бы о неподчинении столице, как делали это в 2004 и 2014 гг.

    На сегодня решение СНБО сняло остроту противостояния с оппозицией, создав попутно ряд системных проблем для Украины. Но где гарантия, что завтра "патриоты" не выдвинут новые требования?

    Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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