Итог блокады Донбасса: "сомалитизация" и развал Украины

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Власть выступала против, и вдруг громом среди ясного неба прозвучало грозное "временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также к возвращению под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями". Блокада Донбасса из самодеятельности "патриотов" превратилась в официальную политику государства Украина.

Эрозия государственности

Попытка Петра Порошенко перехватить инициативу и "перерадикалить радикалов" будет иметь крайне разрушительные последствия для государства.

Основой правопорядка в любой стране является монополия государства на насилие. Проблемы с осуществлением этой функции возникли на Украине сразу же после "революции достоинства". Несмотря на попытки вписать майданных радикалов в силовые структуры, в стране действует масса неподконтрольных парамилитарных группировок, а нападения на суды, перекрытия трасс, погромы и блокады стали повседневностью.

Но до решения СНБО от 15 марта государство хотя бы пыталось делать вид, что противодействует радикалам и "активистам". Сейчас же потеря монополии на насилие стала юридически признанным фактом. Государство и его правоохранительные органы более не являются гарантом правопорядка и самой сильной репрессивной компонентой на Украине. Власть отныне можно и нужно шантажировать, добиваясь от нее антиконституционных и противозаконных уступок.

Именно готовность управленческих структур Украины утверждать заведомо незаконные решения под давлением вооруженных банд стало вторым важным последствием решения СНБО.

ОРДЛО де-юре являются неотъемлемой территорией Украины, а жители региона – гражданами Украины, которым гарантированы все предоставляемые Основным законом права. Однако отныне указом гаранта Конституции закреплена транспортная изоляция Донбасса от остальной территории Украины.

Несколько "забыли" члены СНБО и о том, что уголовным кодексом страны запрещено перекрытие магистралей, за что полагается уголовная ответственность. Но теперь, оказывается, делать это можно, если очень хочется.

И последующие поколения "активистов", которые планируют со 2 апреля заблокировать границу с РФ, вполне могут ссылаться на решение СНБО, ставшее частью законодательного поля Украины.

Это нарушение международных обязательств

С момента начала вооруженного конфликта в Донбассе аргументация Киева строилась на том, что некие внешние силы (по версии Украины – РФ) пытаются оторвать часть украинских территорий от страны, чему противодействуют силы АТО, задачей которых является возврат "охваченных сепаратизмом регионов". На достижении этой цели строилась и дипломатическая работа украинской стороны, требовавшей восстановления контроля над государственной границей.

Единственным международным документом, регулирующим мирное разрешение украинского конфликта, являются утвержденные Советом Безопасности ООН Минские соглашения. В течение двух лет с момента принятия резолюции Киеву достаточно успешно удавался тихий саботаж "Минска-2". Все изменило решение СНБО о введении государственной блокады мятежного региона. По сути, Совбез Украины провел новую государственную границу с Донбассом, из-за чего у международных партнеров может возникнуть вполне закономерный вопрос, контроля над каким именно участком границы добивается Киев.

Становятся полностью бессмысленными и требования продолжения антироссийских санкций. Если высший орган безопасности Украины самолично отрезает от страны кусок территории и обязывает МВД, Национальную полицию, Нацгвардию и СБУ обеспечить блокаду, то в чем тогда спор Украины с России? И какие могут быть претензии к Александру Захарченко, также объявившему линию разграничения государственной границей ДНР?

В отличие от Порошенко, международные партнеры отлично поняли весь маразм решения СНБО, дружно выразив осуждение блокаде и недоумение по поводу дальнейших намерений Киева.

Размножение Украины почкованием

Но самым страшным последствием для Киева может стать разделение Украины на несколько государств.

Во-первых, блокадная активность полностью загнала диалог с Донбассом в тупик. Донецк и Луганск "национализировали" предприятия до окончания блокады, а СНБО ввел блокаду до возврата предприятий. Приплыли, называется.

Между тем, усилия "блокираторов" подтолкнули Донбасс к резкому всплеску государственного строительства, все больше приобретающего черты "альтернативного" центра украинской государственности. Гражданство ДНР и ЛНР дает больше преимуществ для пребывания в РФ, чем паспорта Украины, что сделает документы популярными среди миллионов украинцев, работающих в России. Вышли республики за свои границы и объявив о социальной поддержке жителей подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Национализация создала для ОРДЛО экономическую и налоговую базу, а эшелоны с углем, которые пошли в Россию, уже засвидетельствовали, что республики будут осуществлять и международную торговлю.

17 марта лидеры ДНР и ЛНР приняли участие в первом заседании Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» в Крыму, и Александр Захарченко даже не отрицает, что границы республик могут измениться. Растущая сомализация Украины и экономический кризис могут добавить донецкому лидеру сторонников на Украине, на фоне которой ДНР смотрится образцом порядка и социального государства. К слову, размер коммунальных платежей в ДНР и ЛНР остался на уровне 2013 г., что крайне актуально для украинцев.

Другая опасность подстерегает Киев с Запада. Конфликт с "ветеранами" по поводу блокады снова показал, что региональное противостояние в стране никуда не исчезло. Практически все областные советы Западной Украины выступили против центральной власти и поддержали блокаду. И, заупрямься Порошенко, совершенно не факт, что регионы по привычке не объявили бы о неподчинении столице, как делали это в 2004 и 2014 гг.

На сегодня решение СНБО сняло остроту противостояния с оппозицией, создав попутно ряд системных проблем для Украины. Но где гарантия, что завтра "патриоты" не выдвинут новые требования?

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