Спасение утопающих. Политологи о сценариях сохранения коалиции

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Парламентская коалиция сейчас скорее мертва, чем подает хотя бы признаки жизни, несмотря на бодрые заявления власти о работоспособном большинстве. Из коалиции продолжают выходить депутаты, из-за чего даже формально Блок Петра Порошенко и "Народный фронт" не набирают необходимых 226 голосов.

При этом ходят упорные слухи о скором возможном переформатировании большинства в ВР, в том числе в рамках подготовки к 16 апреля — дате, когда закончится иммунитет действующего правительства.

Судьбу коалиции и ее возможное перерождение на пресс-конференции в РИА Новости Украина обсудили политические эксперты.

"Выбор Мороза" для Ляшко

Власть сегодня активно работает над возрождением коалиции, над возвращением в эту коалицию "Радикальной партии" Ляшко, сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Пока обсуждаются разные варианты, разные балансы. Единственное, что проходит сквозным через эти договоренности, что "Радикальная партия" претендует как минимум на одного ресурсного министра и как минимум на одну руководящую должность в парламенте, нескольких губернаторов", — отметил эксперт.

Президенту очень нужна эта коалиция, продолжил политолог: Порошенко необходимо преодолеть этот парламентский кризис, ему "нужно показать европейским и американским партнерам, что все нормально, что коалиция есть, правительство работает".

Но в любом случае, прогнозирует Бортник, правительство "начнет шататься", поскольку оно обречено и раздираемо внутренними конфликтами.

"У Ляшко (сейчас) выбор Мороза – пойти заработать и уйти, или не заработать и остаться в политической системе. Потому что такое объединение (вхождение РПЛ в коалицию) очень серьезно ударит как минимум по рейтингам Ляшко", — заявил эксперт.

"Коалиция видишь? Нет? А она есть!"

О "казусе Мороза" (экс-спикера ВР — Ред.) упомянул и руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, сейчас идут "мега-торги с главным радикалом".

"Понятно, что и БПП, и "Народный фронт" – токсичные в политическом смысле структуры. И зайти с ними в коалицию – казус Мороза всем памятен. Прельстившись тактическими преимуществами, через год Мороз на досрочных выборах — а Сан Саныч был свято уверен, что эти выборы пройдут в срок — но, тем не менее, "не сталось так, як гадалось". Выборы прошли через год, и Социалистическая партия, один из старожилов украинской политики, был раз и навсегда выброшен из ее премьер-лиги. Думаю, такую перспективу Ляшко прекрасно понимает", — сказал политолог.

Напомнил он и о том, что Сергей Мельничук написал заявление на выход из коалиции.

"Коалиция у нас — как в фильме "ДМБ": "Ты суслика видишь – нет, — а он есть". Никто коалиции не видит, но в умах Порошенко, Парубия и других представителей нашей картельной партии власти она есть. Да, можно оттягивать очень тяжелое для президента решение (о досрочных выборах в ВР), поскольку оно ведет к тому, что реальная власть может стремительно выскользнуть из рук. Но, по крайней мере, у него будет время упаковать чемоданы. Он выигрывает время, может в очередной раз — это он очень хорошо умеет, — столкнуть всех лбами, перессорить, но в противном случае ведь может крышку сорвать", — сообщил эксперт.

Досрочных выборов не избежать

Золотарев отметил, что события вокруг ночного разгона редута "блокировщиков Донбасса" показали: существует "очень тонкая и скользкая грань между порогом срыва к радикальному сценарию".

"И риск такого радикального сценария дальше, если будут закрывать глаза на необходимость переформатировать Раду, будет только возрастать", — уверен политолог.

Также показательными, продолжил он, будут события вокруг правительства.

"Если месяц назад в основном разговоры сводились к тому, чтобы прошерстить, перетряхнуть правительство, избавиться от токсичных персонажей, то сейчас уже допускают вариант отставки Гройсмана. Да, решение не принято, но об этом говорят, как о возможном варианте. Как и говорят о… (Если) два месяца назад вопрос досрочных выборов отбрасывался с порога, то теперь в тех кругах, которые готовят предложения, с порога уже не отметается", — рассказал Золотарев.

В целом же, считает эксперт, во власти в очередной раз пытаются отсрочить неизбежное, "но мне кажется, что лучше пойти по цивилизованному пути — коль скоро числит себя наша власть европейской, то и поступайте по-европейски".

"Есть кризис, он никуда не ушел, и последние события – Насириада, ситуация вокруг блокады Донбасса, показывают, что, скорее всего, досрочных выборов таки не избежать", — подытожил политолог.