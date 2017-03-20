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    Аналитика и комментарии

    Спасение утопающих. Политологи о сценариях сохранения коалиции

    (обновлено: )10310
    Президенту Порошенко очень нужна работоспособная парламентская коалиция — чтобы показать США и Европе, что он контролирует ситуацию. В то же время жесткий политический кризис никуда не исчез, а разрешить его могут досрочные выборы в ВР, отмечают эксперты.
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Парламентская коалиция сейчас скорее мертва, чем подает хотя бы признаки жизни, несмотря на бодрые заявления власти о работоспособном большинстве. Из коалиции продолжают выходить депутаты, из-за чего даже формально Блок Петра Порошенко и "Народный фронт" не набирают необходимых 226 голосов.

    Сергей Лабазюк
    censor.net.ua
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    При этом ходят упорные слухи о скором возможном переформатировании большинства в ВР, в том числе в рамках подготовки к 16 апреля — дате, когда закончится иммунитет действующего правительства.

    Судьбу коалиции и ее возможное перерождение на пресс-конференции в РИА Новости Украина обсудили политические эксперты.

    "Выбор Мороза" для Ляшко

    Власть сегодня активно работает над возрождением коалиции, над возвращением в эту коалицию "Радикальной партии" Ляшко, сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Пока обсуждаются разные варианты, разные балансы. Единственное, что проходит сквозным через эти договоренности, что "Радикальная партия" претендует как минимум на одного ресурсного министра и как минимум на одну руководящую должность в парламенте, нескольких губернаторов", — отметил эксперт.

    Президенту очень нужна эта коалиция, продолжил политолог: Порошенко необходимо преодолеть этот парламентский кризис, ему "нужно показать европейским и американским партнерам, что все нормально, что коалиция есть, правительство работает".

    Но в любом случае, прогнозирует Бортник, правительство "начнет шататься", поскольку оно обречено и раздираемо внутренними конфликтами.

    "У Ляшко (сейчас) выбор Мороза – пойти заработать и уйти, или не заработать и остаться в политической системе. Потому что такое объединение (вхождение РПЛ в коалицию) очень серьезно ударит как минимум по рейтингам Ляшко", — заявил эксперт.

    "Коалиция видишь? Нет? А она есть!"

    О "казусе Мороза" (экс-спикера ВР — Ред.) упомянул и руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, сейчас идут "мега-торги с главным радикалом".

    Кирилл Молчанов. Архивное фото
    Скрншот видео/ukrlife.tv
    Молчанов: Рада – это болото, но досрочных выборов пока не будет

    "Понятно, что и БПП, и "Народный фронт" – токсичные в политическом смысле структуры. И зайти с ними в коалицию – казус Мороза всем памятен. Прельстившись тактическими преимуществами, через год Мороз на досрочных выборах — а Сан Саныч был свято уверен, что эти выборы пройдут в срок — но, тем не менее, "не сталось так, як гадалось". Выборы прошли через год, и Социалистическая партия, один из старожилов украинской политики, был раз и навсегда выброшен из ее премьер-лиги. Думаю, такую перспективу Ляшко прекрасно понимает", — сказал политолог.

    Напомнил он и о том, что Сергей Мельничук написал заявление на выход из коалиции.

    "Коалиция у нас — как в фильме "ДМБ": "Ты суслика видишь – нет, — а он есть". Никто коалиции не видит, но в умах Порошенко, Парубия и других представителей нашей картельной партии власти она есть. Да, можно оттягивать очень тяжелое для президента решение (о досрочных выборах в ВР), поскольку оно ведет к тому, что реальная власть может стремительно выскользнуть из рук. Но, по крайней мере, у него будет время упаковать чемоданы. Он выигрывает время, может в очередной раз — это он очень хорошо умеет, — столкнуть всех лбами, перессорить, но в противном случае ведь может крышку сорвать", — сообщил эксперт.

    Досрочных выборов не избежать

    Золотарев отметил, что события вокруг ночного разгона редута "блокировщиков Донбасса" показали: существует "очень тонкая и скользкая грань между порогом срыва к радикальному сценарию".

    "И риск такого радикального сценария дальше, если будут закрывать глаза на необходимость переформатировать Раду, будет только возрастать", — уверен политолог.

    Также показательными, продолжил он, будут события вокруг правительства.

    "Если месяц назад в основном разговоры сводились к тому, чтобы прошерстить, перетряхнуть правительство, избавиться от токсичных персонажей, то сейчас уже допускают вариант отставки Гройсмана. Да, решение не принято, но об этом говорят, как о возможном варианте. Как и говорят о… (Если) два месяца назад вопрос досрочных выборов отбрасывался с порога, то теперь в тех кругах, которые готовят предложения, с порога уже не отметается", — рассказал Золотарев.

    В целом же, считает эксперт, во власти в очередной раз пытаются отсрочить неизбежное, "но мне кажется, что лучше пойти по цивилизованному пути — коль скоро числит себя наша власть европейской, то и поступайте по-европейски".

    "Есть кризис, он никуда не ушел, и последние события – Насириада, ситуация вокруг блокады Донбасса, показывают, что, скорее всего, досрочных выборов таки не избежать", — подытожил политолог.

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