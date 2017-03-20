Устенко: без снятия блокады Донбасса МВФ денег не даст

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Международный валютный фонд отложил запланированное на 20 марта рассмотрение вопроса о предоставлении Украине очередного четвертого транша в размере $1 млрд. Фонд потребовал предоставить расчеты экономических последствий от введения государственной торговой и транспортной блокады неподконтрольных Киеву территории Донбасса.

В Министерстве финансов Украины заявили, что рассмотрение вопроса перенесено на короткий срок. Это вызвано исключительно необходимостью уточнить расчеты экономических последствий от мер, принимаемых Украиной в ответ на захват предприятий на востоке страны, а также в связи с признанием российской стороной "документов", выданных на этих территориях.

"Уточнение этих расчетов важно для обеих сторон ради максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки", — отметил министр финансов Александр Данилюк.

Национальный банк Украины также отреагировал на решение МВФ, отметив, что планирует обновить макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады.

Транспортная блокада неподконтрольных началась 26 января по инициативе некоторых народных депутатов и ветеранов АТО. Вначале президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман называли блокаду фактором, который дестабилизирует экономическую ситуацию. Однако уже 16 марта Порошенко подписал указ, которым ввел в действие принятое накануне решение СНБО о полном прекращении грузовых перевозок с Донбассом. В свою очередь Гройсман заявил, что решение о прекращении грузового транспортного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса угрожает экономическому росту Украины.

"Если бы Международный валютный фонд не принял бы подобного решения, это был бы первый раз за последние много лет, когда рассматривался бы вопрос страны (любой, в данном случае Украины), которая резко поменяла бы макроэкономическую картинку перед заседанием Совета директоров и после того, как было предварительное согласие на выделение нового транша. Поэтому то, что было сделано МВФ, на мой взгляд, было ожидаемо. Было бы более странно, если бы они этого не сделали, тогда можно было бы сказать, что МВФ просто абсолютно полностью политически мотивирован в принятии своих решений. В МВФ приняли ожидаемое и правильное решение — нельзя давать деньги стране, которая меняет макроэкономическую картинку, при том резко", - сказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в комментарии РИА Новости Украина.

По словам экономиста, очевидно, что макроэкономическая картина в Украине поменялась из-за узаконивания блокады неподконтрольных территорий.

"И речь не идет о просто пересмотре, как говорит украинская сторона, нового прогноза по экономике. Речь идет, в принципе, о резком изменении всех макроэкономических параметров, которые были предусмотрены в программе. Что касается экономического роста, то если предполагать, что блокада будет продолжаться до конца года, то, конечно, ни о каком 3-процентом росте украинской экономики на этот год говорить нельзя. То есть максимальный рост, который покажет украинская экономика, — это около 1%, это точно не те цифры, которые заложены в бюджет, и которые были поданы Международному валютному фонду", — считает Устенко.

В связи с этим, меняются и показатели доходов государственного бюджета, отмечает экономист.

"Если верить статистике, о которой говорит Кабинет министров, что в прошлом году порядка 1,5 миллиарда долларов было получено с временно неподконтрольных территорий, то это означает, что в доход государственного бюджета, как минимум, такая сумма не будет получена. И если она не будет получена, а расходы остаются прежними, как заложено в бюджет, как голосовали в декабре прошлого года, то ни о каком дефиците в 3% ВВП тоже говорить не приходится. Тогда дефицит государственного бюджета может находиться в отметке, превышающей 4,5% ВВП", — подчеркнул Устенко.

При таком резко расширенном дефиците госбюджета, по словам экономиста, необходимо будет решить, из каких источников он будет финансироваться.

"И когда говорят, измененный прогноз, необходимо будет думать, прежде всего, каким образом это будет сделано: либо увеличить доходы, либо уменьшить расходы. Доходы в краткосрочном периоде времени никто и никогда не мог увеличивать, значит надо будет резать расходы. Вопрос: какой части расходов это коснется, потому что львиная доля, порядка трех четвертей, всех расходов украинского бюджета — это социальные защищенные параметры. Каким образом это будет сделано? Это крайне сложно", - пояснил эксперт.

Теперь, подчеркнул Устенко, возникает вопрос, до чего именно в МВФ отложил рассмотрение вопроса по выделению Украине очередного транша.

"Теоретически, выходом из ситуации является снятие блокады, но насколько это возможно политически? Мне кажется, это будет сложно осуществить. Более того, украинский политикум и фрагментированная Верховная Рада не очень-то горела желанием продолжить сотрудничество с МВФ, потому что сами же предложили им вещи, которые сложно протолкнуть здесь политически: пенсионную и земельную реформу. Это вызывало опасения и раньше, вот почему я думал, что деньги нам дадут авансом. А сейчас получается, что меняется концепция — мы не сотрудничаем с Фондом, и украинский политикум чуть легче вздохнет сейчас, потому что не надо объясняться, почему мы должны делать сложные политические вещи", — полагает экономист.

По словам Устенко, если вопрос блокады будет снят, то можно будет говорить, что каким-то образом продолжится сотрудничество с Международным валютным фондом.

"Но тогда с этим не надо тянуть, потому что это каждый месяц ухудшает все до одного макроэкономические параметры. Я не знаю, что должно произойти, чтобы МВФ дал деньги. Единственное, если в МВФ будет принято политическое решение, но этот сценарий маловероятен, учитывая рост прагматизма", — подытожил экономист.