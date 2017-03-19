Донбасс в жерновах "игр патриотов". Немножко правды о блокаде

Денис Гаевский, аналитик

О потерях для украинской экономики и энергетики от блокады сказано предостаточно. Правда стоит сделать одну оговорку – потери от блокады будут несколько смягчены увеличением экспорта железной руды, которая пойдет на внешние рынки, вместо внутреннего. Но в целом же, уже четвертый год никакие рациональные экономические доводы не принимаются в расчет власть придержащими – правит бал исключительно политическая и революционная целесообразность, завернутая в "патриотическую" воинственную обертку. Предлагающие прагматичные решения критически мыслящие люди просто-напросто выкинуты из общественно-политического дискурса страны. Сегодня же в Украине наблюдаются этакие "игры патриотов" – каждая из финансово-политических группировок пытается показать себя наиболее непримиримым оппонентом "оккупантов", каких бы потерь для страны этого не стоило.

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Включился в эту "игру" и президент Петр Порошенко. Петр Алексеевич, начиная с 2017, последовательно ужесточает свою политическую позицию и риторику – свидетельством тому и эскалация боевых действий с эпицентром в Авдеевке, и подача исков в Международный суд ООН в Гааге против РФ, и поддержка "языковых" законопроектов о тотальной украинизации, и жесткие заявления по случаю Дня соборности и годовщины боя под Крутами. А на днях президент распорядился заблокировать Донбасс и ввести ограничительные меры (санкции) против банков с российским капиталом. По всей видимости, глава государства опасается пресловутую "партию войны", горячо поддерживающую и продуцирующую наиболее радикальные инициативы, куда больше, чем внешних суверенов, выступивших резко против блокады.

Основания для опасений имеются – захваты ОГА на Западной Украине напомнили события трехлетней давности и продемонстрировали, что вертикаль власти Порошенко, формально укрепившаяся в прошлом году, сильна лишь "на бумаге". Достигнутый после подавления мятежа Коломойского весной 2015 хрупкий политический баланс трещит по швам, а потому идти вразрез с влиятельной "партией войны" для Петра Алексеевича чревато очень большими проблемами.

В то же время, есть основания утверждать, что официальное постановление о блокаде Донбасса – только отвлекающий маневр с целью убрать "блокировщиков" с путей сообщения. А после их ухода "серьезные люди" продолжат торговать к взаимной выгоде, тем более правительством разработан список критического импорта, ввоз которого разрешен с неподконтрольной территории. Хотя, конечно, произойдет перераспределение финансовых потоков (что, к слову, именуется киевской властью "деолигархизацией") – от "кормушек" активно отодвигают бывшего "хозяина Донбасса" Рината Ахметова, существенно потерявшего от блокады и национализации предприятий в ОРДЛО.

Блокада Донбасса вскрыла еще одну линию противостояния внутри чиновничьего "террариума единомышленников". Связана она с персоной львовского мэра Садового, лидера партии "Самопомич", чьи депутаты находятся в первых рядах "блокировщиков". Ряд экспертов утверждает, что блокада Донбасса – ответ Садового на "мусорную блокаду" Львова. Власть в долгу не осталась и может использовать блокаду Донбасса как повод для ослабления позиций Садового, одного из конкурентов Порошенко в случае срочных/досрочных президентских (да и парламентских) выборов, – Петр Алексеевич заявил, что он намерен выставить счет "Самопомичи" (а также "Батькивщине") за потери от блокады, а генпрокурор Луценко высказался о возможности вручения мэру Львова подозрения по факту трагедии на Грибовицкой свалке в прошлом году. Словом, очередные "игры престолов", а также зашкаливающие и одновременно ничем не подтвержденные амбиции игроков на украинском политическом Олимпе, наносящие стране и обществу большой ущерб. Живут, под собой не чуя страны, перефразируя классика.

Откладывается в долгий ящик и вопрос хотя бы частичной реализации Минских соглашений, и без того имевших призрачные шансы на имплементацию. Хотя, возвращаясь к выступлениям по случаю Дня соборности и годовщины боя под Крутами, Порошенко в очередной раз заявил, что Киев будет выполнять "Минск-2" только после передачи контроля над границей, являющейся последним пунктом соглашений. В свою очередь, "патриотическая" блокада Донбасса запустила цепочку событий, явно противоречащих букве и духу соглашений, выполнять которые не желает ни одна из сторон конфликта. Следовательно, Донбасс будет все больше обособляться от Киева, а последний, гремя воинственной риторикой, уже привычно продолжит использовать фактор конфликта как технологию управления массами. В обозримой перспективе со стороны киевских властей можно ожидать дальнейших действий по расширению конфликтного поля с РФ, тем более Петр Порошенко, законсервировав несколько месяцев назад Липецкую фабрику, перерезал "пуповину", удерживавшую его от подобных шагов. А задачу по микшированию нарастающего вала проблем в общественно-политической и социально-экономической жизни Украины власть для себя не отменяла.

Рискнут ли "активисты" выполнить свой ультиматум и с первых чисел апреля начать акцию по блокаде торговли с РФ? Учитывая опыт предыдущих блокад, являющийся следствием распада единого институционально оформленного поля Украины, исключать этого совершенно нельзя. Препятствием может быть разве что недостаток кадрового состава и организационных ресурсов у "патриотически-настроенной общественности", все-таки восемь железнодорожных веток – многовато будет.

Словом, последние события никоим образом не настраивают на позитивный лад. Когда произошла смена американской администрации, ряд экспертов утверждал – с утратой интереса Вашингтона к Украине исчезает предохранитель, удерживавший киевский режим от расширения конфликтного поля, как со значительной частью собственного народа, так и с соседними странами. Увы, пока что прогноз сбывается – непонятно только, где предел такого расширения. Это выяснится лишь на практике.