Землянский: скажите "спасибо" радикалам и власти за рост тарифов

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Правительство Украины приняло решение продолжить чрезвычайные меры в энергетической сфере.

"Сегодня мы примем решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике нашей страны. Это вынужденный шаг. Но мы должны выйти из этих реалий сильнее", – заявил на заседании Кабинета министров 16 марта премьер-министр Владимир Гройсман.

Он заверил, что правительство работает над различными вариантами удержания ситуации и минимизации негативных последствий.

"Цель энергетической независимости будет достигнута. Если бы некоторые нам не мешали, мы бы быстрее этого достигли", – сказал Гройсман.

Как известно, Кабинет министров принял распоряжение "О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии" 15 февраля. О введении чрезвычайного положения в энергетике просили компания "Укрэнерго" и Министерство топлива и энергетики из-за блокирования поставок антрацита с неконтролируемых территорий Донбасса.

В то же время 15 марта Совет Национальной безопасности и обороны принял решение о временном полном прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными территориями. Решение не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми. СНБО предписал Кабинету министров безотлагательно разработать и внедрить план мероприятий по обеспечению безопасного и надежного функционирования топливно-энергетического и металлургического комплекса Украины, проанализировать негативное влияние на экономику и бюджет страны и принять меры по их минимизации.

"Хоть блокада теперь проводится на официальном уровне, но, тем не менее, нет алгоритмов поставок угля. Немедленно это решить нельзя. Энергетики вынуждены теперь искать варианты поставок импорта. О чем, собственно, говорилось и до того. А значит, со временем встанет вопрос пересмотра тарифов для тепловых электростанций, а впоследствии оптово-розничной цены, а дальше – тарифов для потребителей. Все это сохраняется, более того, есть мнение, что чрезвычайное положение будет продлено до конца года", – сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский в комментарии РИА Новости Украина.

При этом, по словам эксперта, власть объясняет продолжение блокады необходимостью вернуть потерянные предприятия.

"То есть мы теперь не освобождаем заложников, а освобождаем обратно предприятия. Со стороны ДТЭК было заявлено, что они утратили контроль над своими шахтами, следующим шагом, я думаю, будет импорт из дальнего зарубежья. Пока же тепловые теплостанции на антрацитовой группе, будут работать в каких-то минимальных режимах, из-за этого и продлевается режим чрезвычайного положения – энергетика действительно работает в авральном режиме", – пояснил эксперт.

По его словам Землянского, в случае, если уголь будет поставляться из дальнего зарубежья, у компаний теплокоммунэнерго реально вырастут затраты.

"Они же не могут покупать его на мировом рынке с какой-то маржой, если исходить из логики вообще существовавшей маржы. Так что, если это будет прямая закупка на мировом рынке, уголь будет стоить 3 тысячи гривен, вместо 1700 гривен за тонну. То есть, ты вдвое увеличиваешь затраты на свой основной ресурс", – сказал Землянский.

Эксперту кажется несколько странными обвинения, что возвращение предприятий на неподконтрольных территориях в юрисдикцию Украины, выгодны исключительно Ахметову.

"Это на руку и экономике — у нас там и металлургия, и уголь, и вся история с тарифами на этом завязана. Давайте «убьем» Ахметова, ДТЭК вместе с СКМ. И что? Логика в чем? Если мы убиваем олигархов, убиваем их бизнес, значит мы убиваем экономику: экономика – в руках олигархов, и это нужно объективно признавать. В данном случае, радикалы добились того, что у нас увеличилась стоимость угля, спасибо им за это большое", – подытожил Землянский.