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    Активисты заблокировали выезд из Рады

    (обновлено: )8620
    Блокирование выеза из Рады
    unn.com.ua

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Около 50 активистов заблокировали выезд из Верховной Рады в четверг вечером.

    Активисты выступают против назначения аудитором Национального антикоррупционного бюро британца Найджела Брауна, по их мнению на эту должность должен быть назначен Роберт Сторч, сообщает УНН.

    Собравшиеся отмечают, что собрание антикоррупционного комитета, было нелегитимным и требуют не выносить на голосование кандидатуру Брауна.

    У парламента дежурят около 20 правоохранителей. По словам активистов, полиция "толерантно" откатила автомобиль. который блокировал выезд.

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